Morte principe Filippo, Caprarica racconta: "bandiera nazionale a mezz'asta a Buckingham Palace"

Antonio Caprarica, storico inviato del Tg1 da Londra, è pronto a partire. La notizia della morte del principe Filippo di Edimburgo (marito della regina Elisabetta) l’ha sconvolto. “L’ho incontrato spesso. Era impossibile intervistarlo - come potrete immaginare”, svela in diretta al telefono con RTL1025 News.

“Ci saranno i funerali di stato, come avviene nel caso della morte di un membro della famiglia Reale”, continua. “Verrà alzata la bandiera nazionale, come è avvenuto nel 1997 con la morte di Diana. Ma in questo caso occorre capire cosa accadrà con la questione Covid. Insomma cosa possa accadere. Nei giorni scorsi Filippo era stato operato al cuore. Le sue condizioni erano migliorate, ma poi tutto è precipitato”, continua Caprarica.

Il principe di Edimburgo è morto all’età di quasi 100 anni.

In Inghilterra cresce l’attesa per un messaggio che la Regina potrebbe rilasciare, ma il condizionale è d’obbligo in questi casi. Sui social la notizia, intanto, è schizzata in tendenza occupando le prime posizioni assolute con migliaia di tweet in pochi minuti.

Settant’anni fa aveva sposato la Regina. Sempre un passo dietro Elisabetta, come da protocollo, Filippo è stato spesso definito come l’uomo delle gaffes per il suo carattere spontaneo.

Come detto da Caprarica, Union Jack a mezz’asta a Buckingham Palace, a seguito della morte del principe Filippo. La bandiera della residenza reale di Londra è stata abbassata poco dopo l’annuncio. Sul sito web della famiglia reale compare il ritratto in bianco e nero del principe. In seguito è stato annunciato che non ci saranno funerali di stato (viste le limitazioni Covid9 ma una cerimonia a Windsor.

A Londra, la campana dell’Abbazia di Westminster suonerà una volta ogni 60 secondi, 99 volte come gli anni del Duca di Edimburgo, a partire dalle 18 ora locale. Le bandiere sugli edifici governativi di tutto il paese sventoleranno a mezz’asta fino alla mattina dopo i funerali, previsti entro i prossimi 10 giorni. A Buckingham Palace, l’Union Jack sventola a mezz’asta da quando sui cancelli di ingresso è stato apposto l’annuncio della morte di Filippo.

