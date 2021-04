Principe Filippo, ballerine russe e attrici: Regina Elisabetta per 63 volte sul punto di divorziare

09 aprile 2021 a

Gossip, solo gossip. Niente è stato mai dimostrato e la coppia è rimasta solida, ma le voci sui tradimenti del Principe Filippo (morto oggi, venerdì 9 aprile 2021 a 99 anni) si sono rincorse in tutti questi anni. Filippo è stato sempre al fianco di Sua Maestà la Regina Elisabetta la quale sarebbe stata sul punto di divorziare per 63 volte come riporta Vanity Fair. La fonte cita un programma Rai, La Grande Storia.

Con la Regina Elisabetta, Filippo ha viaggiato a lungo nel Commonwealth, accompagnandola negli incarichi e nelle missioni legate al suo ruolo, e l’ha sempre sostenuta mettendo da parte la propria carriera nella Royal Navy. Negli anni dicevamo, si sono inseguiti molti pettegolezzi sui suoi presunti tradimenti, da quelli con ballerine sovietiche ad altri con scrittrici e aristocratiche, così come le chiacchiere sul suo sarcasmo e la sua ’abilità’ di fare commenti fuori luogo.

Nato principe di Grecia e Danimarca, Filippo aveva lasciato la prima da bambino, quando dopo la guerra greco-turca (1919-1922) un tribunale ordinò alla famiglia reale di cui faceva parte di abbandonare per sempre il Paese. Dopo un periodo in Francia, si trasferì nel Regno Unito, dove visse con la nonna principessa Vittoria Alberta d’Assia e lo zio, Giorgio Mountbatten. Frequentò la scuola scozzese di Gordonstoun e poi entrò nella Royal Navy, dove si diplomò come miglior cadetto nel 1940. Dopo numerose missioni all’estero, decorato per eroismo nella Seconda guerra mondiale, fu assegnato alla scorta della principessa Elisabetta, figlia del re Giorgio V nonché sua cugina di terzo grado. Appassionato giocatore di polo e sostenitore delle iniziative a tutela dell’ambiente (anche in qualità di presidente del WWF.

Torniamo al gossip. Il duca di Edimburgo avrebbe iniziato a tradire Queen Elizabeth fin dopo le nozze. La biografa reale Sarah Bradford ha raccontato ad esempio che Filippo nel 1948, quando Elisabetta era incinta del primogenito Carlo, saltava allegro la cavallina con l’attrice-cantante Pat Kirkood. Un’altra preda reale sarebbe stata, negli anni Cinquanta, la nobildonna Helene Cordet Foufounis. Nel carniere delle numerose conquiste ci sarebbero anche la scrittrice Daphne Du Maurier, l’ attrice Anna Massey e la contessa di Westmoreland. Gossip, solo gossip, pettegolezzi. Oggi il principe si è spento a 99 anni e il sua Paese osserverà 8 giorni di lutto.

