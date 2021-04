Regno Unito, è morto il principe Filippo marito della Regina Elisabetta

09 aprile 2021 a

Il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II, è morto. A comunicarlo la famiglia reale. Il più longevo consorte di un monarca nella storia britannica, si è spento all’età di 99 anni (avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno).

Philip aveva trascorso un mese in ospedale all’inizio di quest’anno prima di essere dimesso il 16 marzo e fare ritorno al Castello di Windsor.

Filippo, noto anche come il duca di Edimburgo, sposò Elisabetta nel 1947 ed è stato il consorte più longevo nella storia britannica. Si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017. Filippo, che avrebbe compiuto 100 anni a giugno, era un membro della famiglia reale greca. Nato sull’isola greca di Corfù nel 1921, era un appassionato sportivo che amava le attività di campagna. Aveva quattro figli, otto nipoti e nove pronipoti.

"È con profondo dolore che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, sua altezza reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza reale è morto pacificamente questa mattina al Castello di Windsor", si legge sul profilo Instagram della famiglia reale.

Il nonno dei principi Harry e William si era ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni ufficiali nel 2017 e, di recente, di rado è comparso in pubblico. L’ultima volta, prima di essere fotografato all’uscita dalla clinica, risaliva a una cerimonia militare a luglio, a Buckingham Palace. Nel corso del lockdown per il coronavirus in Inghilterra Filippo ha vissuto nel castello di Windsor, a ovest di Londra, insieme alla regina e una ristretta cerchia di personale e collaboratori. Dalla residenza la monarca ha per mesi assolto da remoto ai propri doveri ufficiali, come gli incontri con i dignitari. Nel frattempo, la coppia ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19 all’inizio del mese di gennaio. Filippo sposò il 20 novembre 1947 l’allora principessa Elisabetta ed erede al trono d’Inghilterra, diventata regina alla morte del padre il 6 febbraio 1952. La coppia reale ha quattro figli, Anna, Andrea, Carlo ed Edoardo, otto nipoti e nove pronipoti. Naturalizzato britannico, acquisì in seguito i titoli di Altezza reale, duca, conte e barone, poi principe nel 1957 su nomina della moglie. Con lei ha viaggiato a lungo nel Commonwealth, accompagnandola negli incarichi e nelle missioni legate al suo ruolo, e l’ha sempre sostenuta mettendo da parte la propria carriera nella Royal Navy.

Filippo ha sempre goduto di buona salute, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare vari problemi. Nel 2011 fu trasportato in ospedale in elicottero a causa di dolori al petto e fu curato per il blocco di un’arteria coronaria. Nel 2017 trascorse due notti all’ospedale re Edoardo VII, mentre l’anno successivo fu ricoverato per 10 giorni per un intervento legato a una protesi all’anca. Il penultimo ricovero risaliva al dicembre del 2019, quando

Filippo trascorse quattro notti nella stessa clinica di Londra, per quelle che il palazzo definì cure programmate per problema di salute preesistente. In anni recenti il principe ha fatto notizia perché, nonostante l’età, ha continuato a guidare e nel gennaio 2019 è stato protagonista di un incidente stradale. Aveva tamponato un’altra auto mentre era al volante di una Land Rover, nei pressi della tenuta di Sandringham, e aveva avuto bisogno di aiuto per uscire dal veicolo. Ne era uscito illeso. A 97 anni, Filippo era così stato costretto a smettere di guidare.

