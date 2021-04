Piazzapulita, vaccino per tutti in Serbia: anche gli italiani partono per il farmaco

09 aprile 2021 a

Andare all'estero per farsi vaccinare contro il Covid, potendo addirittura scegliere il farmaco. Accade in un Paese vicino e non a caso sono tanti gli italiani che lo raggiungono per farsi somministrare la dose. Accade in Serbia. Nella puntata di giovedì 8 aprile, Piazzapulita ha dedicato un lungo servizio alla campagna vaccinale serba.

Il programma condotto da Corrado Formigli ha inviato a Belgrado un giornalista per raccontare esattamente cosa succede e per intervistare chi si è fatto vaccinare, senza distinzione di farmaco e di età. Vaccinarsi in Serbia non è semplice soltanto per un cittadino del Paese, ma anche per uno straniero. E' sufficiente accedere al portale istituzionale, inserire i propri dati, il numero del passaporto, decidere il luogo per la somministrazione e si può persino scegliere il farmaco tra Pfizer, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca o Moderna.

Poi occorre aspettare l'arrivo della email che ufficializza la data dell'appuntamento, data che viene assegnata in base alla disponibilità del vaccino scelto. Ovviamente chi non ha preferenze, viene chiamato più velocemente. In Serbia sono stati realizzati 300 punti in cui vaccinarsi e più della metà della popolazione ha già ricevuto la prima somministrazione. Nelle ultime settimane è aumentato notevolmente il numero degli stranieri che hanno prenotato il farmaco. Non solo: il programma web per la prenotazione funziona molto bene e non ci sono stati problemi dal punto di vista tecnico.

“I cittadini possono scegliere autonomamente il vaccino che preferiscono – ha spiegato Dragana Milosev, direttore centro vaccinale, nel servizio di Piazzapulita – Abbiamo 26 cabine con 26 dottori, in un giorno siamo arrivati a 7mila iniezioni e non abbiamo mai avuto particolari reazioni avverse”. Grande soddisfazione da parte degli stranieri che scelgono di vaccinarsi in Serbia: "Siamo stati accolti con grande professionalità e gentilezza. E' un'organizzazione che funziona alla perfezione". Clicca qui per vedere il servizio di Piazzapulita.

