Brasile, tragico record: 4.195 morti di Covid in un giorno. Bolsonaro chiede aiuto a Putin

In Brasile ancora un tragico record di morti a causa del Covid 19. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 4.195 decessi. I nuovi contagi, invece, sono stati 86.979. Si tratta dei dati ufficiali, comunicati dal Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Fino ad ora non era mai accaduto che in Brasile in un solo giorno si superassero le 4mila vittime causate dal virus. Il bilancio complessivo dei decessi sale dunque a 336.947, mentre i casi accertati dall'inizio della pandemia diventano 13 milioni 100.580. Ovviamente si tratta di numeri più bassi rispetto alla realtà perché prendono in considerazione soltanto i deceduti di cui si conosceva l'effettiva positività.

Per il Brasile è dunque il momento più difficile dall'inizio della pandemia. Il presidente del Paese, Jair Bolsonaro, che nei confronti del Covid ha sempre tenuto un comportamento molto spavaldo, ha telefonato a Vladimir Putin per trattare l'acquisto di nuovi lotti di vaccino Sputnik V, tra l'altro già in produzione nello stesso paese sudamericano. Il governo brasiliano ha già firmato il 12 marzo un primo contratto per l'acquisto di 10 milioni di dosi. L'accordo ne prevede la consegna di 400mila durante il mese di aprile, due milioni a maggio e 7.6 milioni entro il prossimo giugno. Ma lo Sputnik V non ha ancora ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa).

I governatori di undici stati brasiliani hanno però chiesto a Bolsonaro di acquistare almeno altre 66 milioni di dosi di vaccino russo in attesa proprio del via libera di Anvisa, almeno per l'uso emergenziale. Una situazione molto difficile. Il Paese ha più di 211 milioni di abitanti e anche da un punto logistico è tutto molto complesso in considerazione della grandezza del territorio. Stando ai dati ufficiali, per ora sarebbero state poco meno di 22 milioni le dosi di vaccino già somministrate.

