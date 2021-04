Dubai, modelle tutte nude sul balcone. Diverse sono state arrestate | Video

05 aprile 2021 a

Erano completamente nude, tutte in posa su un balcone di un grattacielo. Non è tutto: è accaduto a Dubai e lì un episodio del genere viene considerato sconvolgente sotto ogni punto di vista. Le donne che non indossano nemmeno un pezzo della biancheria intima, sono state filmate e fotografate e le immagini sono subito finite sui social, diventando ovviamente virali molto velocemente. Il video è stato realizzato nella giornata di sabato, in pieno giorno.

Si tratta del balcone di un grattacielo dell'elegante ed esclusivo quartiere di Marina, dove ci sono sempre super miliardari e turisti importanti che visitano il Paese. Ovviamente le immagini sono state considerate choccanti da parte delle autorità dell'Emirato che hanno deciso di agire immediatamente. E' vero che si tratta del Paese di quell'area con le leggi più liberali, ma ovviamente non fino a questo punto.

Del resto vieta il consumo di alcol in pubblico, così come di baciarsi e di essere in possesso di contenuti pornografici. In tutti i casi si rischia di pagare con il carcere. Figuriamoci se è possibile posare completamente nudi in pubblico. Un video del genere, dunque, ha creato una inevitabile reazione. Stando alle notizie che ha dato Sky News in seguito alla diffusione del video, diverse persone sono state arrestate dalle autorità.

Al momento non sono state svelate l'identità, né la nazionalità delle persone coinvolte. Non è noto nemmeno il numero preciso delle persone che sono finite in manette. Dovranno rispondere del reato di "dissolutezza", rischiando sino a sei mesi di carcere e multe di mille euro. Un episodio del genere avrebbe fatto effetto anche in qualsiasi Paese europeo, ma ovviamente in quell'area del mondo ha un impatto molto più forte e innesca una inevitabile reazione delle autorità locali, come è stato. Clicca qui per vedere il video delle donne nude sul balcone di Dubai.

