Trump, a Pasqua auguri speciali: "Anche ai pazzi di sinistra che hanno truccato le elezioni"

Auguri di Pasqua a tutti, ma con qualche dedica particolare. Questo quanto fatto dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In un comunicato, l’ex presidente americano ha augurato appunto buona Pasqua a tutti," anche ai pazzi radicali di sinistra che hanno falsificato le nostre elezioni presidenziali e vogliono distruggere il nostro Paese". Insomma, quando si dice un augurio speciale.

Poco prima delle festività, sabato 3 aprile, l’ex presidente americano aveva lanciato un appello al boicottaggio della Major League Baseball (Mlb), che si era schierata pubblicamente contro la nuova legge elettorale in Georgia. Il suo intervento, avevano riferito i media americani, era arrivato dopo che l’Mlb aveva deciso per protesta di non organizzare più ad Atlanta l’atteso appuntamento sportivo dell’All Star Game, previsto per il 13 luglio. "Il baseball sta già perdendo moltissimi fan e ora lasciano Atlanta con i loro All Star Games perché hanno paura dei democratici radicali di sinistra", ha detto quindi Trump in una dichiarazione diffusa da Save America, un comitato di raccolta fondi elettorali. "Boicottate il baseball e tutte le compagnie che interferiscono con Elezioni Libere e Eque. Siete in ascolto Coke, Delta e tutti gli alti!", ha continuato Trump riferendosi a grandi aziende che hanno criticato la legge elettorale.

Insomma, quello delle elezioni 2020 resta un tema caldo nell'agenda politica di Trump. Molte personalità pubbliche, a partire dal presidente americano Joe Biden, si sono schierate contro la nuova legge elettorale della Georgia che limita il voto a distanza e impone l’uso di documenti identificativi. Tutte misure, sostengono i democratici, disegnate per limitare il voto degli afroamericani, che alle elezioni presidenziali di novembre hanno permesso la vittoria di Biden in questo stato. Trump non ha mai accettato di aver perso in Georgia, sostenendo che ciò è avvenuto a causa di brogli, che però non sono stati provati.

