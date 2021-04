Iraq, bimbo nasce con tre peni: primo caso al mondo di trifallia

03 aprile 2021 a

Viene definito come un caso medico senza precedenti ed è stato segnalato dai medici di Duhok, in Iraq. Si tratta di un bimbo nato con tre peni, ed è il primo e unico caso di trifallia mai certificato. Secondo quanto riferiscono le cronache, i genitori inizialmente avevano portato il bambino in ospedale a causa di un gonfiore allo scroto. Poi la scoperta e l'operazione per l'asportazione dei due peni sviluppatisi senza uretra.

Dopo una serie di analisi, i medici hanno potuto escludere che il bambino fosse stato esposto a farmaci durante la gravidanza o avesse una storia familiare di anomalie genetiche. Il piccolo è stato operato nel 2020 e, visitato nuovamente a distanza di un anno, ora - secondo quanto si apprende, gode di ottima salute.

Secondo le statistiche, uno su cinque-sei milioni di bambini nasce con più di un pene, con circa cento casi di difallia (due peni) registrati in tutto il mondo. Il neonato iracheno è però il primo ad avere la trifallia. Lo ha scritto l'International Journal of Surgery Case Reports.

Secondo quanto riporta liberoquotidiano.it i medici hanno notato che il ragazzo aveva due peni in più: uno misurava 2 cm ed era situato alla radice del suo pene principale, mentre l'altro era lungo 1 cm, posizionato sotto lo scroto. Gli urologi hanno scoperto che nessuno dei peni extra aveva un'uretra, il tubo attraverso il quale passa l'urina, e hanno deciso che la chirurgia era l'opzione migliore.

Secondo il dottor Shakir Saleem Jabali, l'autore del rapporto. “Per quanto ne sappiamo, questo è il primo caso segnalato con tre peni o trifallia. Nessun caso simile è presente in letteratura sugli esseri umani." Anomalie simili che si possono accomunare a questa sono il nascere con due scroto o ani. Un caso in India è diventato virale nel 2015 ma gli esperti non hanno potuto verificare il racconto perché non è mai stato pubblicato in una rivista medica.

