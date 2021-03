Covid, test del vaccino Pfizer sui bambini tra i 2 e i 5 anni: via dalla prossima settimana

31 marzo 2021 a

Svolta nella campagna di vaccinazione anti Covid. I test del vaccino Pfizer-Biontech sui bambini tra i 2 e i 5 anni dovrebbero iniziare la prossima settimana. E' quanto si legge in una nota delle due società in cui viene fornito un aggiornamento sui test nei bambini da 6 mesi a 11 anni. Il gruppo 5-11 anni ha già iniziato la scorsa settimana. La scorsa settimana Pfizer e Biontech hanno avviato la somministrazione ai bambini per valutare la sicurezza, la tollerabilità e la immugenicità del vaccino con la somministrazione in due dosi (a circa 21 giorni di distanza) in tre gruppi di età: bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, da 2 a 5 anni e 6 mesi a 2 anni. La coorte di età compresa tra 5 e 11 anni ha iniziato il dosaggio la scorsa settimana e le aziende prevedono di avviare la coorte di età compresa tra 2 e 5 anni la prossima settimana.

Pfizer ha inoltre annunciato che il suo vaccino contro il Covid 19 è efficace nei ragazzi fra 12 e 15 anni. La maggior parte dei vaccini contro il Coronavirus usati nel mondo sono per gli adulti, che sono a più alto rischio per il Covid-19. Ma vaccinare i bambini di tutte le età sarebbe cruciale per fermare la pandemia e aiutare le scuole, almeno quelle dei gradi più alti, a tornare gradualmente alla normalità. Lo studio di cui riferisce Pfizer è stato condotto su 2.260 adolescenti Usa di età compresa, appunto, fra 12 e 16 anni: secondo i dati preliminari, non sono stati registrati casi di Covid 19 fra gli adolescenti completamente vaccinati.

Secondo quanto riferisce l’azienda, i ragazzi hanno riportato effetti collaterali simili a quelli di adulti giovani: i principali sono dolore, febbre, raffreddamento e affaticamento, in particolare dopo la seconda dose. Pfizer e il partner tedesco BioNTech hanno in programma di chiedere nelle prossime settimane agli enti regolatori di Usa ed Europa di consentire l’uso di emergenza del loro vaccino a partire dai 12 anni, che è già autorizzato a partire dai 16 anni. "Condividiamo l’urgenza di estendere l’uso del nostro vaccino", ha dichiarato il ceo di Pfizer, Albert Bourla.

