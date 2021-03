Suez, liberata la nave Ever Given: riprende il traffico nel canale

29 marzo 2021 a

La nave portacontainer Ever Given, bloccata nel canale di Suez, è stata liberata e disincagliata. Ora il traffico nel canale può riprendere, dopo lo stop subito dal 23 marzo. La nave ora sta percorrendo la via d’acqua alla velocità di circa un nodo trainata dai rimorchiatori. Le manovre di traino per riportare in rotta la nave portacontainer Ever Given sono riprese con successo intorno alle ore 15, dopo una sospensione a causa dell’eccessiva corrente seguita al picco di alta marea.

Questa notte intorno alle 4.30 (ora locale), la nave portacontainer battente bandiera panamense era stata disincagliata e riportata a galla dopo quasi sei giorni di lavori condotti per dragare argini e parte del fondale per consentire di liberare le eliche di poppa e in seguito la prua. La Ever Given è attualmente trainata lungo il canale in rotta verso il Grande lago amaro, dove verrà ancorata. La Ever Given, con una lunghezza di 400 metri, una larghezza di 59 metri e una stazza lorda di 224.000 tonnellate, è una delle navi portacontainer più grandi del mondo che il 23 marzo ha urtato contro l’argine roccioso del Canale nei pressi della località di Màdiyah a circa 8 chilometri a nord dell’imbocco meridionale della via d’acqua di Port Tawfik.

Il Canale di Suez collega il Mediterraneo al Mar Rosso e fornisce il collegamento marittimo più breve tra l’Asia e l’Europa. La nave è stata costruita in Giappone nel 2018. In questi anni le compagnie di navigazione si sono rivolte a navi di grandi dimensioni per migliorare le economie di scala, mentre alcune rotte chiave sono state ampliate e approfondite nel corso degli anni per accogliere sia super petroliere che portacontainer con stazza lorda superiore alle 200.000 tonnellate. In anni recenti il Canale di Suez è stato più volte teatro di incagli di imbarcazioni che hanno interrotto la navigazione. Nell’ottobre 2017, i rimorchiatori sono riusciti a sbloccare la OOCL Japan dopo poche ore. In uno dei ritardi più gravi, il Canale è stato chiuso per tre giorni nel 2004 dopo che una petroliera, Tropic Brilliance, si era arenata.

