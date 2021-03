Covid, vacanze all'estero consentite a Pasqua e Pasquetta nonostante la zona rossa: dove si può andare

29 marzo 2021 a

a

a

Covid, a Pasqua e Pasquetta l'Italia sarà in zona rossa, ma sarà consentito raggiungere gli aeroporti per una vacanza all'estero. Nello specifico, infatti, ecco i Paesi dove è possibile andare. Si tratta di Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (con le Isole Faroer e la Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi i Paesi d'oltremare), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi (esclusi i territori extraeuropei), Polonia, Portogallo con Azzorre e Madeira, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

In arrivo il pass vaccinale per andare in vacanza. L'annuncio di Speranza

Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione dei tour operator in Italia, ha ottenuto dal ministero del'Interno la possibilità di recarsi all'estero nei Paesi aperti al turismo, seguendo sempre il protocollo sanitario dell'autodichiarazione e del test molecolare o antigenico all'arrivo o al rientro. Una situazione che ha fatto storcere il naso sia a Giorgia Meloni che a Matteo Salvini.

Burioni: "I vaccinati avranno estate diversa: viaggi e vacanze in tranquillità"

Sul punto, la leader di Fratelli d'Italia attacca: "Mentre nazioni come Grecia e Spagna si organizzano da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, in Italia il governo continua a navigare a vista e impedisce agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva. Con paradossi clamorosi denunciati da Federalberghi e che finiscono per avvantaggiare i nostri competitori: per Pasqua è vietato spostarti tra regioni in Italia, ma puoi andare in vacanza all’estero. Non mi posso muovere fuori dal mio Comune ma posso volare alle Canarie. È inaccettabile. Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di segnare una netta discontinuità con Conte: basta con i lockdown, le chiusure generalizzate e misure contrarie al buon senso. Chiediamo al Governo di lavorare da subito per programmare la stagione estiva e far sapere a italiani e stranieri come prenotare in sicurezza le vacanze". Le fa eco Salvini: "Dopo Pasqua tenere tutto chiuso e fermo indipendentemente dai dati sanitari è impensabile anche perché appare assurdo vietare gli spostamenti in Italia e consentire le vacanze all’estero", ha detto l'ex ministro ai governatori della Lega.

Draghi: "Vacanze da prenotare? Se potessi lo farei"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.