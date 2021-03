Indonesia, esplosione davanti alla chiesa di Makassar. Morto attentatore, almeno 14 feriti | Video

28 marzo 2021 a

Esplosione davanti a una chiesa cattolica nella città indonesiana di Makassar nella giornata del 28 marzo. Lo riferiscono i media locali, riportando fonti della polizia. L'esplosione è avvenuta subito dopo la conclusione delle funzioni domenicali, al momento non ci sono conferme di vittime. Ci sarebbe almeno un attentatore suicida colpevole dell'esplosione davanti a una chiesa cattolica di Makassar, nella provincia del Sulawesi meridionale, in Indonesia. Lo afferma la polizia indonesiana confermando la presenza di diversi feriti. Un servizio di Kompas TV mostra gli agenti di polizia che mettono in sicurezza l'area davanti alla chiesa. Il capo della polizia delle Sulawesi meridionali ha detto che l'esplosione è avvenuta alle 10.35 ora locale.

Another Video taken in area of the terrorist attack on the cathedral in #Indonesia



pic.twitter.com/PyS9hWcEGT — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 28, 2021

Secondo altre fonti le vittime sarebbero quattro ma, come detto, per ora le autorità hanno confermato solo la morte di almeno un attentatore suicida. "Stiamo indagando sulla fonte dell'esplosione", ha detto ai media locali il portavoce della polizia provinciale del Sud Sulawesi E Zulpan. Insomma l'attentato ha insanguinato la domenica delle palme. Secondo il sindaco di Massakari, l'aggressore o gli aggressori avevano cercato all'interno attraverso il cancello laterale. L'attacco sarebbe stato ancora più devastante, secondo il sindaco, se fosse stato fatto al cancello principale della chiesa. Boy Rafli Amar, direttore dell'Agenzia indonesiana antiterrorismo, ha definito la bomba della chiesa un atto di terrorismo. Per ora non ci sono rivendicazioni.

Sono rimaste ferite 14 persone persone che sono state portate in ospedale. In Indonesia, il Paese a maggioranza musulmana piu' popolato del mondo, le chiese cristiane sono finite spesso nel mirino dei fondamentalisti. Nel 2018 un attentato suicida a una chiesa di Surabaya causò dieci morti. Insomma una scia di sangue che continua a danno della comunità cristiana.

