Harry e Meghan Markle, la catastrofe era a un passo: chi ha fermato la furia del principe Carlo

Retroscena dopo l'intervista choc di Meghan Markle e principe Harry. L'erede al trono principe Carlo, si sarebbe infuriato contro i Sussex al punto tale di arrivare a una dichiarazione che avrebbe causato ancora polemiche nella Royal family.

Il prestigioso quotidiano britannico Indipendent, riferisce che Carlo era pronto a rispondere con un devastante contro-comunicato alla intervista di suo figlio e sua nuora, I duchi di Sussex, come si ricorderà, hanno rilasciato alcune settimane fa una intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey nella quale ci sono state le lacrime di Meghan causate da alcune frasi "spietate" pronunciate dalla cognata Kate Middleton, al pensiero di farla finita, fino alle accuse di un velato e strisciante razzismo a Corte (qualcuno avrebbe chiesto, prima del parto, "quanto nero sarebbe stato" Archie, il figlio di Harry e Meghan), sospetti incresciosi e pessima pubblicità per la Corona.

Buckingham Palace - fa notare liberoquotidiano.it - ha deciso di rispondere in maniera molto stringata e trattenuta, dopo qualche giorno. Non prima, però, di un accesissimo confronto all'interno della famiglia. Carlo e il primogenito William erano "desiderosi di correggere alcune delle cose" rispetto a quanto dichiarato da Meghan e Harry. Una formula garbata e diplomatica per esprimere quello che in realtà si sarebbe scatenato: una drammatica guerra di gossip. Secondo quanto riportato da Katie Nicholl a ET, infatti, il principe Carlo "voleva rilasciare una dichiarazione dettagliata in risposta all'intervista di Oprah e possibilmente affrontare alcuni di questi problemi in maniera approfondita. Dopo una riunione però si è deciso che una dichiarazione più breve sarebbe stata migliore, senza dare possibili appigli per continuare la lite". Nel nome, dunque, dell'etichetta e del proverbiale riserbo di Elisabetta, che ha sempre voluto tenere lontana la famiglia e la Corona dai pettegolezzi da tabloid. E la stessa formula utilizzata, di un Buckingham Palace "preoccupato" per le "questioni della razza", sono un primo tentativo di circoscrivere l'incendio.

Retroscena che fanno capire quando teso sia il clima e anche il disastro che è stato evitato.

