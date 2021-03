Egitto, scontro fra treni: almeno 32 morti e 66 feriti

26 marzo 2021 a

Due treni si sono scontrati oggi nel distretto Tahta di Sohag, nell’Alto Egitto. Lo riferisce l’emittente di Stato egiziana. Al momento il bilancio parziale delle vittime è di 32 morti e 66 feriti, ma il rischio è che aumenti nelle prossime ore. Nella collisione tra i due treni sarebbero deragliati almeno cinque vagoni pieni di passeggeri. A seguito dell’incidente, il premier Mustafa Madbouli ha interrotto i lavori del Consiglio dei ministri per seguire da vicino i soccorsi.

Si tratta dell'ennesimo disastro ferroviario in Egitto, dove oggi due treni si sono scontrati causando decine di morti e feriti. Quello avvenuto a nord di Sohag, nel centro del Paese, è solo l’ultimo di una serie di gravi incidenti ferroviari nel Paese spesso imputati a scarsi investimenti e alla manutenzione carente della rete. Il 27 febbraio 2019 un locomotore non si fermò alla fine del binario e l’urto innescò un devastante incendio alla stazione di Ramses, al Cairo, che provocò 28 morti e 52 feriti.

A seguito di quell’incidente si dimise l’allora ministro dei Trasporti, Hisham Arafat. L’incidente più grave nella storia dell’Egitto risale tuttavia al 2002, quando oltre 370 persone rimasero uccise in un incendio scoppiato su un treno stracolmo di passeggeri in viaggio sulla linea che collega Il Cairo a Luxor. Tra i peggiori incidenti ferroviari c’è anche quello che nell’agosto del 2006 costò la vita a 58 persone, morte per lo scontro tra due treni che viaggiavano sullo stesso binario a nord del Cairo. Nell’agosto del 2017, due treni si scontrarono nei pressi della città di Alessandria e il bilancio delle vittime superò i 40 morti. Nel febbraio del 2018 almeno 15 persone morirono nello scontro tra due treni nella provincia di Beheira.

