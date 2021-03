Usa, Biden scivola sulla scaletta dell'Air Force One | Video

19 marzo 2021 a

Non è stato di buon auspicio per Joe Biden la frase sibillina pronunciata da Vladimir Putin, "gli auguro buona salute". Oggi, mentre era in partenza per Atlanta, il presidente Usa è scivolato per ben tre vole di seguito sulla scaletta dell’Air Force One.

VIDEO: Joe Biden falls while boarding Air Force One



Video credit: Hill TV Live#Biden pic.twitter.com/7L6aAcjZWV — Daily Trust (@daily_trust) March 19, 2021

Le immagini, riprese dalle tv, sono state rilanciate sui social media e stanno facendo il giro del web. Fortunatamente, per il 78enne Biden non sembrano esserci state conseguenze e, giunto in cima alla scaletta e fatto l’ultimo saluto militare, il presidente Usa è finalmente salito a bordo dell’aereo presidenziale.

Joe Biden si è messo in viaggio per Atlanta dove - assieme alla sua vice Kamala Harris - incontrerà i leader della comunità asiatica dopo gli attacchi ai tre centri massaggi, dove sono state uccise 8 persone, tra le quali 6 donne asiatiche. "Jill ed io - ha dichiarato il presidente - condividiamo il dolore e l’oltraggio per l’orribile uccisione di otto persone, tra loro sei donne americane asiatiche, in Georgia il 16 marzo".

"Come ho detto la settimana scorsa - ha proseguito - condanniamo nei termini più duri l’attuale crisi di violenza di genere e anti-Asiatica che da tempo colpisce la nostra nazione. Esorto il Congresso ad approvare rapidamente il ’Covid-19 Hate Crimes Act’, che velocizzerà la risposta del governo federale all’aumento dei crimini di odio che si è acutizzato durante la pandemia, sosterrà i governi statali e locali nel migliorare la comunicazione relativa ai crimini di odio e garantirà che le informazioni sui crimini di odio siano più accessibili alle comunità asiatiche-americane".

