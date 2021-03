Covid, la classifica Paesi più felici al mondo: al primo posto la Finlandia, Italia 25esima

19 marzo 2021 a

a

a

Covid, la Finlandia è il Paese più felice al mondo. Ad affermarlo è il World Happiness Report, che quest’anno ha analizzato gli effetti della pandemia sul benessere individuale e collettivo. Il report di quest’anno vede di nuovo la Finlandia in testa alla classifica: il tutto è dovuto principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che in questo momento di pandemia ha contribuito a proteggere il benessere delle persone. L’Italia sale dal 28esimo al 25esimo posto.

Video su questo argomento Covid, un anno fa prime immagini shock della tragedia: bare trasportate dall'esercito

A differenza di altri Paesi la risposta dell’Italia al virus è stata insoddisfacente, principalmente per una scarsa adesione della popolazione alle misure richieste e i pochi controlli, nonostante le misure messe in atto nei primi mesi della pandemia fossero stringenti. "Siamo stati sorpresi di vedere che in media non c’è stato un declino nel benessere generale, misurato sulla base della valutazione soggettiva delle persone e delle proprie vite", commenta John Helliwell, professore dell’Università British Columbia. "Una possibile spiegazione è che la gente vede il Covid come una minaccia comune ed esterna, che tocca chiunque e che ha generato un maggior senso di solidarietà ed empatia".

Video su questo argomento Covid, controlli dei carabinieri in 375 obitori: irregolari 85 strutture

Il report ha cercato di rispondere alla domanda sul motivo per cui tassi di mortalità sono così diversi nel mondo. Il dato è infatti molto più alto in America e in Europa rispetto ad Asia, Australia e Africa. I fattori determinanti includono l’età della popolazione, l’essere un’isola o meno, la prossimità ad altre zone altamente infette. Alcune differenze culturali, inoltre, hanno ulteriormente contribuito a modificare il tasso: la fiducia nelle istituzioni pubbliche; la conoscenza maturata in epidemia precedenti; la disuguaglianza nel reddito; la presenza di una donna come capo del governo e persino la probabilità di ritrovare i beni smarriti, come un portafoglio. La questione della salute mentale è stata una delle grandi ricadute della pandemia, ma anche del conseguente lockdown. Quando la pandemia è iniziata, c’è stato un significativo e immediato declino nei livelli di salute mentale in diversi Paesi. Le stime variano molto a seconda dei criteri di misurazione adoperati, ma il dato qualitativo è simile. Nel Regno Unito, per esempio, a maggio 2020 il tasso generale di salute mentale è stato di 7.7 per cento inferiore rispetto a quanto previsto se non ci fosse stata la pandemia. Il numero di problemi legati alla salute mentale è stato superiore del 47 per cento.

Decreto Sostegni, testo da 32 miliardi oggi in Cdm: nodo licenziamenti e cartelle fiscali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.