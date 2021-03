Tensioni Usa-Russia, la risposta di Putin a Biden: "Io assassino? Il giudizio è il riflesso di sè stessi"

18 marzo 2021 a

Tensioni tra Usa e Russia, non si è fatta attendere la risposta del presidente Vladimir Putin al suo omologo statunitense, Joe Biden, che lo ha definito "un assassino". "Quando giudichiamo altre persone, o anche altri Stati, altre nazioni, guardiamo noi stessi in uno specchio. Vediamo noi stessi. Perché trasferiamo sempre sull’altra persona ciò che siamo", ha dichiarato il numero uno del Cremlino.

Secondo Meduza, Putin ha aggiunto: "Ricordo quando da bambini litigavamo tra di noi, dicevamo: ’Chi lo dice, lo è’. Non è un caso, non è solo un discorso da bambini e una battuta. Il punto è molto profondo e psicologico. Vediamo sempre le nostre stesse qualità in un’altra persona e pensiamo che sia come noi. E da questo valutiamo le sue azioni e valutiamo in generale". "Una risposta a Biden? Gli direi, ’stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare", ha detto l'ex membro del Kgb. Putin inoltre, durante un video collegamento in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea nel 2014, Putin ha riferito che le affermazioni di Biden sono il riflesso delle relazioni travagliate con gli Stati Uniti. Il leader russo ha poi aggiunto che Mosca continuerà a cooperare con gli Usa per i temi ritenuti di interesse.

Il leader russo ha fatto riferimento al bombardamento atomico statunitense del Giappone durante la Seconda guerra mondiale, così come la storia passata americana di massacri di nativi americani e schiavitù, sostenendo che le dolorose eredità pesino sugli Stati Uniti. "Altrimenti, da dove verrebbe il movimento Black Lives Matter", ha detto. E riguardo i rapporti tra i due Paesi ha sottolineato che "molte persone oneste e rispettabili negli Stati Uniti vogliono avere pace e amicizia con la Russia, ne siamo consapevoli, lo apprezziamo e faremo affidamento su di loro in futuro". Parole dure ma ferme, che mantengono un clima di tensione con la superpotenza "rivale" della guerra fredda.

