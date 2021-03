Usa, sparatorie in tre sale massaggi di Atlanta: otto morti, sei sono donne di origine asiatica. C'è un arrestato

17 marzo 2021 a

a

a

Strage negli Stati Uniti: 8 persone sono state uccise, di cui almeno sei donne di origine asiatica, nel corso di tre sparatorie nell’area metropolitana di Atlanta, in Georgia. La polizia ha riferito che quattro delle vittime sono state uccise in un centro massaggi a Acworth, un sobborgo a nord di Atlanta, e altre quattro in due centri benessere in città.

Ad #Atlanta sul luogo della #strage in uno dei centri #massaggi



É stato crimine d'#odio contro comunità #asiatica? Indagini spiegheranno



Per mesi qui in #America qualcuno - compreso #Trump- ha parlato di #virus cinese e attacchi contro asiatici erano aumentati @RSInews pic.twitter.com/ZsDsFXVyqB — Emiliano Bos (@emilianobos) March 17, 2021

Un giovane di 21 anni, sospettato di essere l’autore di tutti e tre gli attacchi, è stato arrestato. Non è ancora chiaro il movente delle sparatorie, sebbene i crimini di odio contro le minoranze asiatiche abbiano visto un rapido aumento negli ultimi mesi, alimentati dalla retorica che vuole gli asiatici responsabili della diffusione del Covid. In un messaggio della scorsa settimana, il presidente Joe Biden aveva affrontato il problema, condannando gli "odiosi crimini di odio contro gli americani di origine asiatica attaccati, molestati, incolpati e usati come capri espiatori".

Covid, gli Usa corrono: vicine le 100 milioni di vaccinazioni nei primi 60 giorni di Biden

La prima sparatoria è avvenuta poco prima delle 5 del pomeriggio al salone di massaggi asiatico Young's Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee, a circa 30 miglia a nord-ovest del centro di Atlanta. Qui la polizia ha trovato due persone morte sul posto mentre tre sono state trasportate all'ospedale. Due sono però decedute. Le altre due sparatorie sono avvenute circa un'ora dopo alla Gold Massage Spa in Piedmont Road ad Atlanta e alla Aroma Therapy che si trova dall'altra parte della strada: la polizia ha trovato tre persone morte alla Gold Spa e i poliziotti mentre erano sulla scena hanno ricevuto una seconda chiamata dalla Aromatherapy Spa proprio dall'altra parte della strada dove è stata trovata un'altra persona uccisa con arma da fuoco. Circa 3 ore dopo e mezzo gli omicidi, è stato arrestato un uomo che era fortemente sospettato perché intercettato dalle videocamere di sorveglianza mentre si trovava a circa 150 miglia a sud di Atlantia. L'ufficio dello sceriffo della contea di Cherokee lo ha identificato come Robert Aaron Long, 21 anni, di Woodstock. Anche l'Fbi sta collaborando con la polizia per capire se si tratta di un crimine d'odio contro la comunità asiatica americana.

Morto dopo Astrazeneca, l'autopsia: "Nessun legame con il vaccino. Problema cardiaco improvviso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.