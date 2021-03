Astrazeneca, la Germania blocca somministrazione del vaccino

15 marzo 2021 a

Anche la Germania sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca dopo alcune segnalazioni di pericolosi coaguli di sangue che possono essere stati causati dall'iniezione. Il ministero della Salute ha affermato che la decisione è stata presa in via precauzionale e su consiglio del autorità nazionale tedesca dei vaccini, l’Istituto Paul Ehrlich, che ha chiesto ulteriori indagini sui casi. Anche l'Olanda nelle scorse ore aveva sospeso la somministrazione del siero in attesa di verifiche sugli effetti collaterali che si sono verificati nei paesi del nord Europa. Nei giorni scorsi Berlino aveva criticato invece lo stop danese e finlandese.

Gli stop al vaccino Astrazeneca che stanno decidendo diversi Paesi Europei aumenta l'ansia tra i cittadini italiani dove il siero viene utilizzato massicciamente nella campagna vaccinale in particolare tra gli under 55, le forze dell'ordine e gli insegnanti. E' delle ultime ore la notizia che la Procura di Biella ha disposto il sequestro in tutta Italia del loro da dove proveniva la fiala della dose somministrata all'insegnante musicista di Biella morto sabato notte poco dopo l'iniezione del vaccino. Poi sono in corso ancora gli accertamenti sul militare morto in Sicilia. Un'atmosfera che ha impaurito gli italiani che, sempre di più, rifiutano le dosi di Astrazeneca.

Un clima confermato anche da un'indagine Doxa secondo la quale il 65% degli italiani vorrebbe scegliere quale vaccino contro il Covid ricevere. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione del monitoraggio continuativo condotto da BVA Doxa sugli impatti della pandemia sulla popolazione italiana. Il restante 35% e' invece disposto a vaccinarsi subito preferirebbe vaccinarsi subito a prescindere dalla disponibilità di un vaccino specifico. Tra coloro che vorrebbero scegliere il tipo di vaccino, quasi la meta', il 46%, si affiderebbe a Pzifer, seguito da Moderna con il 22% delle preferenze. Al terzo posto compare il vaccino russo Sputnik (10%), non ancora autorizzato dall'Ema, in linea con AstraZeneca (9%) e Johnson & Johnson (9%).

