Astrazeneca, anche l'Irlanda decide di sospendere il vaccino in via precauzionale

14 marzo 2021 a

a

a

Anche l'Irlanda ha deciso di sospendere in maniera temporanea e in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti Covid 19 che è stato sviluppato e realizzato da Astrazeneca. La decisione è stata presa sulla base di "nuove informazioni dalla Norvegia che sono emerse la scorsa notte". Lo ha annunciato su Twitter il ministro irlandese della Salute, Stephen Donnelly. La decisione segue la richiesta delle autorità sanitarie irlandesi che avevano auspicato dal governo lo stop a AstraZeneca come già deciso da diversi altri Paesi europei per i timori degli effetti collaterali del siero, dopo che negli ultimi giorni sono stati diversi i casi segnalati e da parecchie nazioni.

Era un musicista il docente morto il giorno dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Verifiche in corso

Anche in Italia sono in corso le verifiche su alcuni casi per capire se decessi e problemi fisici siano legati o meno alla somministrazione del vaccino. Tornando all'Irlanda "questa raccomandazione - aveva spiegato il vice chief medical officer, Ronan Glynn, citato dai media locali - è stata formulata a seguito di un rapporto dell'Agenzia norvegese per i medicinali su quattro nuove segnalazioni di gravi eventi di coagulazione del sangue in persone adulte dopo la vaccinazione con il vaccino per il Covid 19 di Astrazeneca".

Covid, insegnante di 37 anni in rianimazione per emorragia cerebrale dopo vaccino Astrazeneca

In Irlanda fino ad ora sono state vaccinate circa 590mila persone su 4,9 milioni di abitanti, il 20% delle quali proprio con il farmaco realizzato da Astrazeneca. Questo vaccino è stato somministrato soprattutto tra gli operatori sanitari dal momento che inizialmente era stato sconsigliato agli over 70, come era accaduto anche in Italia e in altri Paesi. In Italia la sospensione del vaccino Astrazeneca è avvenuta soltanto in Piemonte dopo il decesso di un insegnante, morto il giorno dopo la somministrazione del farmaco. La sospensione è durata un paio di ore, poi quando è stato individuato il lotto legato all'inoculazione, la campagna è ripresa regolarmente, ovviamente ad eccezione delle fiale sui cui verranno effettuate le verifiche.

Umbria, in due giorni 1.000 rinunce per il vaccino AstraZeneca dopo il sequestro del lotto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.