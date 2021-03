Covid, Ema autorizza vaccino Johnson & Johnson

11 marzo 2021 a

L’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha autorizzato l’immissione in commercio condizionata per il vaccino contro il Covid sviluppato da Johnson & Johnson per gli adulti con età superiore ai 18 anni. Dopo una valutazione approfondita, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha concluso che i dati sul vaccino sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità. Il vaccino di J&J è il quarto raccomandato nell’Unione europea, dopo Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca

Il vaccino si può somministrare a tutte le persone dai 18 anni d’età in su. Il via libera arriva sulla base della valutazione degli esperti del comitato Chmp dell’Ema, che ha concluso che i dati del prodotto "sono solidi e rispondono ai criteri di efficacia, sicurezza e qualità". Ora la commissione europea, come riportato sui propri canali social, "procederà velocemente a concedere l’autorizzazione alla commercializzazione" nell’Ue. "Una bellissima notizia, che ci fa guardare al futuro con ottimismo e speranza", ha immediatamente commentato su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che sta incontrando i presidenti di regione.

Con l’ultimo verdetto positivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema arrivato per il vaccino anti Covid di Janssen (gruppo Johnson & Johnson), "le autorità di tutta l’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei loro cittadini". Così Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Ema, ha commentato il via libera dell'agenzia, sottolineando in una nota che "questo è il primo vaccino che può essere usato in dose singola". Intanto in Italia le stime prevedono l'arrivo di 242 milioni di dosi entro il 30 giugno 2022, che garantirebbero un'ampia copertura vaccinale alla popolazione. L'ok di oggi al siero monodose rappresenta quindi un importante passo in avanti per il contenimento dei contagi in Europa.

