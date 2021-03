Regina Elisabetta, replica a Harry e Meghan: "Questione razzismo preoccupante"

09 marzo 2021 a

La risposta è arrivata. Rumor riportati dai tabloid inglesi riferivano di una Regina Elisabetta pronta a rispondere ai Sussex. E la replica della sovrana a Harry e Meghan è arrivata.

Nel pomeriggio di oggi era stata manifestata, da parte di Buckingham Palace la volontà di rispondere alle accuse di razzismo sollevate nella clamorosa intervista del principe Harry e della consorte Meghan Markle a Oprah Winfrey. Il principe Carlo, padre di Harry, è poi comparso oggi in pubblico in un impegno ufficiale e ha evitato di rispondere ad una domanda sulle accuse lanciate dalla duchessa del Sussex. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i funzionari di Palazzo avevano preparato una dichiarazione, che la regina Elisabetta non ha però ancora voluto approvare lunedì sera, preferendo riflettere qualche ora in più. E così è avvenuto.

Buckingham Palace ha quindi diffuso una dichiarazione, a nome della Regina Elisabetta, dopo l’intervista tv del principe Harry e della consorte Meghan a Oprah Winfrey. Una nota diffusa nel tardo pomeriggio di oggi martedì 9 marzo 2021,

"L’intera famiglia è rattristata dall’apprendere in pieno quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni", si afferma nel comunicato. "Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti", prosegue la nota, in relazione alle accuse di razzismo sollevate nell’intervista. "Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie - conclude il comunicato di Buckingham Palace, saranno sempre membri amatissimi della famiglia".

Stasera, in prima serata su Tv8, l'intervista bomba di Harry e Meghan andrà in onda in Italia, integralmente. I Sussex, lo scorso anno avevano divorziato dalla famiglia reale per volare in Canada insieme al figlio Archie. Poi, in piena pandemia, il trasferimento negli Usa dove i Sussex vivono attualmente. Il tempo non ha certo le distanze fra Harry e Meghan e la Royal family. Anzi, Come dimostra quest'ultima polemica.

