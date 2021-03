Vaccini Covid, Johnson&Johnson non assiura 55 milioni all'Ue

09 marzo 2021 a

a

a

Media, Johnson&Johnson non assicura 55 milioni dosi all'Ue. L'azienda ha ha comunicato all'Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel secondo trimestre dell'anno. Problemi che potrebbero compromettere i piani per la fornitura del siero monodose in Europa. Lo hanno riferito fonti Ue all'agenzia Reuters. Il vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l'11 marzo dall'Ema. L'azienda si è impegnata a fornire 200 milioni di dosi all'Unione europea per il 2021. Una novità che rischia di rendere ancora più difficoltose le campagne vaccinali iniziate nei paesi Ue, Italia compresa dove si fa molto affidamento sul siero della Johnson&Johnson per velocizzare l'immunizzazione degli italiani. Il vaccino in questione infatti è monodose, non avendo bisogno del richiamo, alleggerirebbe di molto il lavoro delle strutture che stanno portando avanti e porteranno avanti la campagna nei prossimi mesi.

Il vaccino russo sarà prodotto anche in Italia: 10 milioni di dosi entro il 2021

La Reuters cita fonti legate a funzionari che stanno portando avanti i colloqui confidenziali con il colosso americano che produce il siero. L'azienda avrebbe comunicato la difficoltà a reperire alcune componenti del vaccino e dunque in qualche modo ha avvertito che ci sono delle difficoltà ad arrivare alla quota dei 55 milioni di dosi promessa per giugno prossimo. Le consegne potrebbero iniziare ad aprile, ma l'azienda ha in qualche modo messo le mani avanti viste le difficoltà che sta riscontrando nella produzione. Per Johnson&Jonhson l'obiettivo non sarebbe tuttavia impossibile, ma serve cautela e per questo avrebbe avvisato l'Ue sui possibili ritardi nelle forniture.

Il presidente Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani

Insomma anche per il vaccino monodose che dovrebbe essere approvato tra qualche giorno si potrebbero riscontrate le stesse problematiche con le forniture che l'Ue ha dovuto affrontare con Astrazeneca, Uno scenario che, come detto, preoccupa diversi paesi che stanno cercando di velocizzare le vaccinazioni.

Covid, a Dubai l'Eldorado dei vaccini: vip a caccia del prezioso siero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.