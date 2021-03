Meghan attacca Kate e la Royal family ma salva la Regina: "Con me sempre meravigliosa"

08 marzo 2021 a

Meghan salva (solo) la Regina. Meghan Markle ha elogiato Elisabetta, che ha descritto come una persona "meravigliosa" con lei e ha rivelato di averla chiamata per informarsi sulle condizioni di salute del Duca di Edimburgo dopo aver appreso del suo ricovero. Nell’intervista fiume a Oprah Winfrey, la duchessa di Sussex ha raccontato di un viaggio condiviso con Elisabetta nel Cheshire nel giugno 2018, per l’inaugurazione di un ponte e la visita ad un teatro. "La regina, ad esempio, è sempre stata meravigliosa con me. Voglio dire, abbiamo avuto uno dei nostri primi impegni assieme. Mi chiese di unirmi a lei. Quella mattina abbiamo fatto colazione assieme e mi ha dato un bel regalo, e a me piaceva veramente tanto stare in sua compagnia", ha confidato.

Harry e Meghan, accuse di razzismo alla Royal Family: "Erano preoccupati per il colore di nostro figlio"

Il regalo, ha poi spiegato, era un bel paio di orecchini di perle e una collana abbinata. "Eravamo in auto, spostandoci tra i nostri diversi impegni, e lei aveva una coperta da tenere sulle ginocchia. E faceva freddo, e mi disse, 'Meghan vieni qui' e la mise anche sulle mie ginocchia. Mi faceva pensare a mia nonna nel suo essere sempre calorosa, invitante e veramente accogliente", ha raccontato ancora la Markle. Meghan ha anche sottolineato che da una parte "c’è la famiglia, e poi ci sono le persone che gestiscono l’istituzione - sono due cose separate". Nel corso dell'intervista a Oprah Winfrey, Meghan Markle ha inoltre negato di aver causato una crisi di pianto alla cognata, Kate, spiegando che la verità era tutt’altra.

Harry, siluro al padre Carlo: "Ha smesso di rispondermi al telefono. Mia madre sarebbe arrabbiata e triste"

Tornando su un episodio riportato dalla stampa, secondo cui Meghan avrebbe avuto un comportamento odioso con Kate, al punto da ridurla in lacrime, la duchessa di Sussex ha raccontato che pochi giorni prima del suo matrimonio, Kate "era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere, ha veramente ferito i miei sentimenti e io ho pensato nel contesto di tutto quello che stava accadendo in quei giorni prima del matrimonio, non aveva senso non fare tutto ciò che chiunque altro stava facendo, cercare di essere incoraggiante, sapendo quel che accadeva e non accadeva con mio padre", ha affermato. Insomma, una vera e propria intervista bomba.

Meghan, accuse alla cognata Kate: "Mi ha fatto piangere pochi giorni prima del mio matrimonio"

