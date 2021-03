Meghan, accuse alla cognata Kate: "Mi ha fatto piangere pochi giorni prima del mio matrimonio"

08 marzo 2021 a

Emergono ulteriori clamorose rivelazioni di Harry e Meghan nell'intervista a Oprah Winfrey. Meghan Markle ha negato di aver causato una crisi di pianto alla cognata, Kate Middleton (moglie di William), spiegando che la verità era tutt’altra.

Tornando su un episodio riportato dalla stampa, secondo cui Meghan avrebbe avuto un comportamento odioso con Kate, al punto da ridurla in lacrime, la duchessa di Sussex ha raccontato che pochi giorni prima del suo matrimonio, Kate "era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere, ha veramente ferito i miei sentimenti e io ho pensato nel contesto di tutto quello che stava accadendo in quei giorni prima del matrimonio, non aveva senso non fare tutto ciò che chiunque altro stava facendo, cercare di essere incoraggiante, sapendo quel che accadeva e non accadeva con mio padre". Meghan si è rifiutata nell’intervista di entrare nei dettagli dell’episodio, perché Kate "si era scusata e io l’ho perdonata". E poi ha aggiunto: "Non sto raccontando quei fatti per denigrarla. Credo che sia molto importante che la gente sappia la verità". Per Meghan "Kate è una brava persona". "In definitiva - ha aggiunto -, se ami me non è necessario odiare lei e se ami lei non è necessario odiare me".

Non sono altre importanti rivelazioni, a partire da quella sui gravi pensieri depressivi avuti ad un certo punto da Meghan: "Semplicemente non volevo più vivere. Ed erano pensieri costanti, terrificanti, reali e molto chiari", ha dichiarato la Duchessa di Sussex. Quando però si è rivolta all'istituzione "e ho detto che avevo bisogno di andare da qualche parte per ottenere aiuto, che non mi ero mai sentita così prima di allora, mi hanno detto che non potevo, che non sarebbe stata una cosa buona per l’istituzione". Meghan e Harry hanno anche rivelato di attendere una bimba, la cui nascita è attesa per l’estate. La coppia ha chiarito che non avrà altri figli.

