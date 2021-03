Regina Elisabetta, richiamato Harry per le condizioni del principe Filippo. Perdono a Meghan

07 marzo 2021 a

Royal family, la situazione sembra precipitare. Le condizioni del principe Filippo si sarebbero aggravate se, come riportano i tabloid inglesi, il principe Harry sarebbe stato richiamato nel Regno Unito per dare un ultimo saluto al nonno.

Il principe Filippo è infatti ricoverato ormai da giorni in ospedale e le informazioni sul suo conto erano le seguenti: prima si era parlato di una semplice infezione, poi di un intervento al cuore e dopo tre trasferimenti in tre diversi nosocomi ancora non si hanno notizie sul suo stato di salute.

La notizia sul presunto richiamo a Londra di Harry è stata data dal The Royal Observer in esclusiva. Harry che è negli Usa con la moglie Meghan Markle e il figlio, arriverebbe da solo a Londra e senza Meghan per poter dare un ultimo saluto all'amato nonno. Si tratta di un “avviso” arrivato direttamente da Palazzo, da persone molto vicine alla Royal Family.

La situazione, secondo quando si apprende, sarebbe così grave da far mettere da parte per la famiglia Reale le recenti incomprensioni per quello che i Sussex potrebbero aver detto alla superstar della tv Usa. Negli ultimi giorni hanno insospettito anche le parole di Camilla, moglie del principe Carlo, che ha parlato di un miglioramento anche se minimo aggiungendo: "Incrociamo le dita".

Si è anche appreso, contestualmente, che la regina Elisabetta "ignorerà" l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Una notizia riportata dal Sunday Times. Viene spiegato che la sovrana non intende guardare la lunga conversazione televisiva (due ore di durata) della coppia reale con la regina dei talk show Usa, che verrà trasmessa stasera negli Stati Uniti dalla Cbs e poi domani replicata nel Regno Unito su Itv. L’edizione domenicale del Times riferisce inoltre che l’attenzione di Elisabetta è rivolta solamente alle questioni nazionali e che negli ambienti di Buckingham Palace l’intervista, della quale vi sono già state diverse anticipazioni, viene definita "un circo". Anche il Sunday Express riferisce che l’attenzione di Elisabetta è rivolta "solamente ai suoi doveri e a Filippo", l’anziano consorte 99enne ricoverato da un paio di settimane in ospedale. Filippo festeggerà a giugno i 100 anni.

