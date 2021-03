Grecia, forte terremoto a Tirnavos a nord di Atene: magnitudo 6.3

03 marzo 2021 a

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata questa mattina, mercoledì 3 marzo, in Grecia. Il sisma, secondo quanto si apprende, ha avuto come epicentro la zona di Tirnavos a nord di Atene ed è stato registrato alle ore 11.16.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero per fortuna nè vittime nè danni, Sono in corso verifiche, La scossa è stata molto violenta ed è stata anticipata da alcune scosse più lievi e successivamente, la principale è stata seguita da altre scosse.

La scossa di terremoto di magnitudo 6,3 della scala Ritcher è stata avvertita vicino a Tirnavos, a 17 chilometri a ovest di Larissa, a nord di Atene, e a 125 chilometri da Salonicco. La notizia del forte terremoto è stata resa nota dall’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), ed è stato spiegato che l’epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. Secondo il giornale Kathimerini il sisma non avrebbe causato vittime o feriti. Molte le persone che si sono riversate in strada. La scossa che ha avuto epicentro in Grecia è stata avvertita anche in Italia, in Puglia.

La scossa principale è stata seguita da un’altra di magnitudo 4.6. Il terremoto è stato avvertito in parti dell’ovest della Grecia e anche nella capitale Atene. La forte scossa che è stata registrata in Grecia è stata avvertita anche nelle capitali di Macedonia del Nord, Kosovo e Montenegro. Al momento non si hanno notizie di vittime né danni. L’Istituto geodinamico di Atene ha fornito una stima di magnitudo 5.9 per la scossa principale, mentre il Centro sismologico euro-mediterraneo stima una magnitudo 6.2. Il sisma principale è stato seguito da diverse scosse di assestamento. Il sisma, piuttosto violento, ha creato scene di panico con molte persone che sono rimaste ancora in strada.

