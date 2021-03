Francia, Sarkozy condannato per corruzione e traffico di influenze

01 marzo 2021 a

L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy condannato a tre anni di carcere, due con la condizionale, per corruzione e traffico di influenze. L'ex inquilino dell'Eliseo è accusato di aver ottenuto informazioni su un altro processo da un magistrato in cambio di un aiuto per avere un posto di rilievo alla corte di revisione giudiziaria a Monaco. I pubblici ministero avevano chiesto 4 anni per l'ex presidente il suo avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert. Per l'avvocato , che avrebbe fatto da tramite, l'accusa ha chiesto che la pena venga combinata con cinque anni di interdizione dalla professione.

I fatti dei quali è accusato Sarkozy risalgono al 2014. Le informazioni che interessavano l'ex presidente riguardavano un possibile finanziamento alla sua campagna elettorale del 2007 proveniente dalla Libia. L'ex presidente francese ha sempre respinto tutte le accuse che gli sono state mosse: ora avrà diritto di scontare la pena ai domiciliari e con un braccialetto elettronico in alternativa al carcere. Oppure di svolgere lavori socialmente utili. La difesa di Sarkozy, che è in attesa di sentenze in altri due processi a suo carico, annuncerà con ogni probabilità il ricorso in appello.

L'ex presidente in aula alla fine dello scorso anno si era difeso dicendo che il cosiddetto processo delle intercettazioni in realtà era una rivalsa nei suoi confronti. Ma prima di avanzare le richieste di condanna il procuratore aveva risposto all'ex presidente dicendo che l'inchiesta nei suoi confronti e il processo non era una vendetta nei suoi confronti. Tuttavia la vicenda giudiziaria non è finita qui. "Come tutte le persone nel nostro paese - aveva detto il procuratore in occasione della richiesta di condanna - un ex capo di Stato ha diritti che devono essere rispettati ma ha anche l'imperativo dovere di rispettare egli stesso la legge, perché è proprio questo lo stato di diritto".

