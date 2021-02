Ambasciatore e carabiniere uccisi. L'autopsia: morti in conflitto a fuoco, nessuna esecuzione

24 febbraio 2021 a

Nessuna esecuzione. L'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono morti in un conflitto a fuoco nel corso di un tentativo di sequestro. E’ quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli sui corpi dei due italiani morti nella Repubblica Democratica del Congo. Sono quattro, i colpi che hanno ucciso l’ambasciatore e il carabiniere, raggiunti da due proiettili ciascuno ciascuno. L’autopsia, durata oltre cinque ore, ha evidenziato che i colpi hanno trapassato i corpi da sinistra a destra.

Secondo quanto è emerso dall'esame necroscopico che si è svolto al Policlinico Gemelli l’ambasciatore Attanasio è stato colpito all’addome e dalla tac non è emersa la presenza di residui metallici all’interno del corpo. Il carabiniere Iacovacci è stato raggiunto invece da un primo colpo nella zona del fianco e da un secondo alla base del collo dove è stato trovato un proiettile integro di un Ak47. Inoltre sono state riscontrate fratture multiple all’avambraccio sinistro, un elemento che fa ipotizzare che il proiettile abbia colpito prima l’arto e poi il collo. I pm della Procura di Roma per ricostruire la dinamica dei fatti hanno disposto ulteriori esami balistici. I funerali di Stato dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci si terranno domani mattina, 25 febbraio, alle 9,30 nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli.

Venerdì si celebreranno le esequie del militare nella sua città, Sonnino (Latina). La cerimonia è in programma alle 14,30 nell'Abbazia di Fossanova, dove lunedì scorso padre Andrea David gli aveva dedicato un momento di preghiera. Dunque i due militari sono morti in una sparatoria. L'assalto non era finalizzato ad ucciderli. Prender corpo l'ipotesi di un tentativo di sequestro. Dalle prime indagini emerge che probabilmente il commando voleva portare a termine un sequestro lampo, ma qualcosa è andato storto ed è iniziata la sparatoria che è costata la vita all'ambasciatore e al carabiniere.

