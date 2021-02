Gb, principe Filippo: resterà in ospedale per diversi giorni. Ecco per cosa viene curato

23 febbraio 2021 a

Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, viene curato per una non meglio specificata ’infezione' e rimarrà in ospedale ancora per molti giorni. Lo ha reso noto Buckingham Palace, citato dalla Bbc, precisando che il 99enne duca d’Edimburgo "risponde ai trattamenti".

Il marito della sovrana britannica è stato ricoverato martedì scorso all’ospedale londinese King Edward VII. Non erano stati forniti inizialmente i motivi del ricovero, deciso dopo che il principe non si era sentito bene. Tuttavia era stato subito chiarito che non si trattava di coronavirus. Sia il duca di Edimburgo che la regina Elisabetta, 94 anni, sono stati vaccinati per il covid-19. La coppia reale ha celebrato a novembre il 73esimo anniversario di nozze e ha scelto di trascorrere il lockdown al castello di Windsor con uno staff ridotto. Il figlio minore Edoardo, conte di Wessex, ha detto a Sky news che il padre "sta molto meglio. Non vede l’ora di essere dimesso, questa è la cosa più positiva, teniamo le dita incrociate", ha aggiunto, sottolineando l’apprezzamento per i tanti messaggi d’auguri fin qui arrivati. Sabato pomeriggio l’erede al trono Carlo, principe di Galles, ha visitato Filippo in ospedale. Il marito della regina Elisabetta compirà 100 anni a giugno.

Filippo, che si è ritirato dalle funzioni pubbliche nel 2017, appare raramente in pubblico. Durante l’attuale blocco del coronavirus in Inghilterra, il

principe, noto anche come duca di Edimburgo, ha soggiornato al castello di Windsor, a ovest di Londra, con la regina.

Filippo ha sposato Elisabetta nel 1947 all’Abbazia di Westminster a Londra, cinque anni prima che diventasse regina, ed è il consorte reale più longevo nella storia britannica. Più volte dato per morto, l'ultima lo scorso anno nel pieno della pandemia, è sempre riapparso in buona forma in relazione alla sua età. Ora nuovi giorni di apprensione per la Royal Family.

