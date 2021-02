Covid Inghilterra, da maggio stadi aperti al pubblico per un massimo di 10.000 tifosi

23 febbraio 2021 a

Tifosi negli stadi a maggio in Inghilterra, secondo la tabella di marcia di allentamento delle restrizioni sul Covid delineate lunedì 22 febbraio dal primo ministro Boris Johnson. Il 17 maggio è stata fissata come data obiettivo per il ritorno di un pubblico limitato, una settimana prima dell’ultimo giorno della Premier League il 23 maggio.

Le stagioni di Championship League One e League Two si concluderanno il 9 maggio, ma i tifosi potrebbero tornare per le finali dei play off alla fine del mese. Per gli stadi aperti più grandi sono previsti un massimo di 10.000 tifosi, per quelli più piccoli o senza posti a sedere un’alternativa tra 4.000 tifosi o il 50% della capienza.

Per le strutture indoor il limite sarà di 1.000 persone o del 50% di capacità, a seconda di quale sia il valore inferiore. Da aprile inoltre partiranno eventi pilota per capire la gestibilità del ritorno negli stadi. La Footbal association, in una breve dichiarazione, si dice "assolutamente lieta che i tifosi possano tornare presto. Il gioco, semplicemente, non è lo stesso senza di loro".

