Regno Unito, piano per fine lockdown: tutto riaperto il 21 giugno. Johnson: "Ma il Covid resterà per sempre"

22 febbraio 2021 a

a

a

Un mondo a "zero Covid" non ci sarà mai più. Lo ha detto Boris Johnson, il premier del Regno Unito, che alla Camera dei Comuni ha spiegato la roadmap per il graduale ritorno alla normalità del suo Paese. La fine dell'emergenza è all'orizzonte, ma la minaccia resta sostanziale perché "nessun vaccino potrà essere mai efficace al 100%". Il premier ha inoltre spiegato che revocare il lockdown rischia di far registrare in ogni caso un aumento dei contagi e dei decessi perché ci saranno sempre "persone più vulnerabili e non protette dai vaccini".

Il lockdown verrà allentato e revocato contemporaneamente in tutto il Regno Unito, senza alcuna distinzione di area. E' previsto in quattro step e ciascun passaggio sarà determinato dai dati, tenendo conto di quattro test: l'efficacia della campagna vaccinale; il calo dei ricoveri e dei decessi; la pressione sul Servizio sanitario nazionale; l'impatto delle varianti del virus. Tra ciascun passaggio, ha spiegato il premier, dovranno trascorrere almeno cinque settimane.

Covid, rischio mascherine anche per tutto il 2022. Fauci spiega perché

Il primo passaggio è previsto per l'8 marzo con alunni e studenti che potranno tornare a scuola in presenza, mascherina obbligatoria in classe. Inoltre possibili incontri all'aperto tra due persone, ma solo per praticare esercizio fisico. Gli anziani nelle case di cura e di riposo potranno ricevere le visite di una persona da loro indicata. Resterà l'ordine "stay at home", rimani a casa. La seconda fase del primo step potrebbe prendere il via il 29 marzo: incontri all'aperto sino ad un massimo di sei persone; sport all'aperto; revoca dell'ordine "rimanete a casa", anche se i cittadini saranno invitati a restare il più possibile nella propria zona di residenza. Si continuerà ad incoraggiare il telelavoro e resteranno vietati i viaggi all'estero.

Lo step 2 non potrà iniziare prima del 12 aprile. Se i dati saranno buoni, potranno essere riaperti tutti i negozi non essenziali, i parrucchieri, i saloni di bellezza, le strutture pubbliche. Riapriranno, inoltre, pub e ristoranti, ma esclusivamente con tavoli e spazi all'aperto. Previste anche le riaperture con limitazioni di palestre e piscine. Limite massimo di 30 persone ai funerali e 15 ai matrimoni. Valutazione del possibile rientro in aula degli studenti universitari.

Bill Gates a Che tempo che fa, attacco ai Governi sul Covid: "Impreparati, non hanno guardato avanti"

Lo step 3 sarà possibile soltanto dopo il 17 maggio. Nuovo allentamento delle norme di distanziamento e incontro con un massimo di 30 persone, ma solo all'aperto. Al chiuso massimo sei persone o due nuclei familiari. Riapertura al chiuso di pub, ristoranti, alberghi e bed & breakfast, sale giochi e cinema ma con notevoli limitazioni. Potrebbero essere nuovamente consentite vacanze all'estero. Massimo mille spettatori consentiti per gli eventi di sport al chiuso, 4mila all'aperto. Massimo 10mila spettatori nei grandi stadi. Massimo 30 invitati ai matrimoni, così come agli altri eventi religiosi, compresi i battesimi.

Il quarto step per il momento è previsto per il 21 giugno. E' la data prevista per la fine di tutte le restrizioni legali sia sul distanziamento sociale tra nuclei familiari, che tra gruppi di diversi individui. Riapriranno le ultime attività come le discoteche e saranno di nuovo consentiti i grandi eventi. Sono previste una serie di revisioni per il mantenimento delle regole sul distanziamento sociale, sul telelavoro, sull'istituzione dei passaporti per i vaccinati e sui viaggi.

Principe Filippo, altri giorni in ospedale: la visita del figlio Carlo. Come sta il marito della Regina Elisabetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.