Bill Gates a Che tempo che fa, attacco ai Governi sul Covid: "Impreparati, non hanno guardato avanti"

21 febbraio 2021 a

Prestigioso ospite a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica su Rai3 dalle 20,30. Nella puntata di domenica 21 febbraio il fondatore di Microsoft ha parlato di vari argomenti intervistato dal conduttore.

A cominciare dal Covid e dall'atteggiamento dei Governi: "I Governi hanno avuto problemi nel decidere come avere tutta una serie di cose positive, come il libero scambio, ed evitare cose sbagliate, come chi sostiene che i vaccini hanno un effetto terribile", ha spiegato. E ancora: "La pandemia è come il clima. I nostri Governi non ci hanno preparati. Non hanno guardato avanti, non hanno fatto le cose che avrebbero fatto sì che il Covid potesse essere un evento di importanza secondaria. E' difficile fare la stessa cosa con il clima", ha affermato.

Infine una battuta sull'importanza di internet: "Non ci possiamo dimenticare che ci sono tutta una serie di cose positive che vengono da internet, vi compreso che possiamo lavorare da casa", ha spiegato.

