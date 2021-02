Bill Gates, la figlia Jennifer Katharine e il post contro i no Vax: la storia con il campione di equitazione | Foto

21 febbraio 2021 a

Bill Gates, il fondatore di Microsoft e per tanti anni l'uomo più ricco del mondo, ha tre figli: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele. Per quanto riguarda la primogenita, negli ultimi giorni si è sottoposta alla vaccinazione anti Covid, prendendo in giro complottisti e negazionisti, soprattutto relativamente a una loro tesi.

"Purtroppo il vaccino non ha impiantato il mio geniale padre nel mio cervello, se solo l’mRNA avesse questo potere", ha scritto nella didascalia a corredo dell'immagine.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jennifer Katharine è fidanzata con il campione egiziano di equitazione, Nayel Nassar.

