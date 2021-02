Bill Gates, dal matrimonio con Melinda French i tre figli: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele

21 febbraio 2021 a

Bill Gates è un ricchissimo imprenditore statunitense che per decenni ha dato linfa vitale al mondo dell’informatica e della tecnologia. E' di fatto il fondatore dei personal computer, grazie all’enorme impegno della sua Microsoft Corporation, una delle aziende più grandi e floride al mondo. Nato a Seattle il 28 ottobre 1955, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, William Henry Gates III (conosciuto da tutti come Bill Gates) è cresciuto in una famiglia dalle origini inglesi, tedesche, irlandesi e scozzesi.

Suo padre è un famoso avvocato, mentre la mamma ha insegnato presso l’Università di Washington. Nel 1975 ha dato vita alla Microsoft, società con sede ad Albuquerque. Il resto è storia. Gates è diventato uno degli imprenditori più famosi a livello internazionale, e per diversi anni consecutivi Forbes lo ha inserito al primo posto dei più ricchi al mondo. Nel 2008 ha dato le dimissioni da amministratore delegato della Microsoft per dedicarsi a tempo pieno alla Fondazione Bill & Melinda Gates, la più grande fondazione privata del pianeta. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato dal 1994 con Melinda French e ha avuto tre figli meravigliosi: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele. L’intera famiglia abita a Medina, in un’enorme residenza affacciata sul lago Washington. Tra le sue più grandi passioni ci sono la lettura, il golf, il tennis e il bridge.

