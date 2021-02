Covid, Oms indaga su tassi-furetto e conigli. Potrebbero aver trasmesso il virus all'uomo

19 febbraio 2021 a

a

a

Il coronavirus potrebbe essere arrivato all'uomo attraverso alcuni animali in vendita nel mercato di Wuhan in Cina. E' l'ipotesi alla quale sta lavorando la squadra dell'organizzazione mondiale della sanità che è in Cina per indagare sulle origini della pandemia. Gli animali in questione sarebbero stati allevati nel Sudest del paese insieme ai cani procione dai quali ebbe inizio la Sars.

Vaccino entro l'estate a metà degli italiani. Il piano del governo per salvare il turismo

Secondo quanto spiega il Wall Street Journal per avere altri riscontri su questa ipotesi serviranno ulteriori indagini che si focalizzeranno sui fornitori di questi animali al mercato di Wuhan alcuni dei quali del sudest dove sono state trovate tracce del coronavirus nei pipistrelli. In ogni caso gli esperti dell'Oms stanno cercando di stabilire quali animali, vivi o morti, erano in vendita nel mercato di Wuhan. Su questo punto non c'è stata massima collaborazione con le autorità cinesi e dunque i dati in possesso agli esperti dell'Oms non sonmo ancora sufficineti per stabilire con un margine di approssimazione minimo il canale che ha portato il virus fino all'uomo.

Colori delle Regione. Oggi il cambio, una rischia il rosso, sette verso l'arancione

L'ipotesi della trasmissione attraverso i tassi-furetto spiegherebbe l'arrivo del virus a Wuhan. Secondo quanto affermato dallo zoologo Peter Daszak, membro del Team dell'Oms, al quotidiano newyorkese: le carcasse sono state trovate nelle celle frigorifere del mercato e, sebbene gli animali siano risultati negativi, erano in grado di trasportare il virus. iversi fornitori, ha aggiunto lo zoologo, si trovano inoltre nelle province di Guangdong, Guangxi e Yunnan, vicino al confine con Vietnam, Laos e Myanmar: proprio nello Yunnan sono stati rintracciati virus molto simili al Sars-Cov-2 nei pipistrelli. Insomma per studiare come è nata la pandemia è utile studiare anche la "letteratura" legata alla Sars.

Una tesi che confermerebbe quella del principale esperto tedesco, il virologo Christian Drosten, che al Guardian, che il virus fosse stato trasmesso negli allevamenti intensivi. La Sars fu trovata negli zibetti, nei gatti civetta e nei cani procione.

Nuova variante in Giappone. "Forse è più contagiosa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.