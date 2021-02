Israele supera il 45% dei vaccinati. Istituito il passaporto interno, ma c'è il rischio di falsificazione

18 febbraio 2021 a

a

a

Quasi un cittadino su due vaccinato almeno con la prima dose di farmaco anti Covid. E' il dato che arriva da Israele dove le somministrazioni sono già al 45.3%. Sono oltre 4 milioni (per l'esattezza 4.138.000) quelli che hanno ricevuto almeno una inoculazione e al 30.2% della popolazione è stata somministrata anche la seconda dose. Nella giornata di ieri, mercoledì 17 febbraio, le iniezioni sono state 135 mila: 61 mila relative alla prima dose, 74 mila alla seconda. Un dato che ha rilanciato una campagna che negli ultimi giorni era andata un po' in affanno.

Covid, entro fine estate vaccino per tutti gli europei

Il passaporto - Per ogni cittadino considerato completamente immunizzato, è previsto quello che è stato chiamato Green pass. In base alle disposizioni governative, permette, a partire dalla giornata di domenica 20 febbraio, di poter frequentare le palestre, le piscine, gli hotel e tanti altri luoghi. Ma non sono mancate le polemiche. Non per aver previsto un documento del genere, ma perché secondo alcuni media è facilmente falsificabile. Il Green pass israeliano è scaricabile dal sito del ministero della Sanità, da quello della Cassa mutua oppure da una apposita applicazione.

Scoperta un'altra variante inglese. Forse resiste ai vaccini

Calo delle infezioni - L'intensificazione della campagna vaccinale e i provvedimenti restrittivi che sono stati ordinati nelle ultime settimane, continuano a dare risultato: calano le nuove infezioni. Stando ai dati del ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore sono stati poco più di 4 mila (per l'esattezza 4.076) i nuovi casi, rispetto ai 64mila tamponi effettuati. La percentuale di positività è quindi del 6.6% ed è considerata la più bassa dal mese di gennaio. Diminuisce anche il numero dei malati gravi che risultano essere 928 e anche in questo caso si tratta del dato più basso da circa un mese. Insomma Israele sembra sulla strada giusta e non a caso il lockdown sta continuando gradualmente ad essere allentato.

Regno Unito, principe Filippo: "Il ricovero non legato al Covid". Seconda dose di vaccino ancora da ricevere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.