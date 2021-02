Regno Unito, principe Filippo: "Il ricovero non legato al Covid". Seconda dose di vaccino ancora da ricevere

18 febbraio 2021 a

Dato per morto più volte, l'ultima un anno fa, il principe Filippo è ricoverato ora in ospedale a Londra alla soglia dei 100 anni. Il marito della regina Elisabetta ha trascorso la sua seconda notte monitorato dai medici dopo il malore che ne ha consigliato il trasporto in nosocomio.

Il ricovero viene definito una "misura precauzionale" come precisato da Buckingham Palace, volendo in tal modo sottolineare che non si tratta di un ricovero d’urgenza. Questa mattina, giovedì 18 febbraio, Mattino 5, su Canale 5, l’inviato Federico Gatti era in collegamento dal King Edward VII’s, una clinica di eccellenza usata dalla famiglia reale da decenni. “E’ entrato sulle sue gambe nella clinica” – secondo il portavoce della corona britannica – “rimarrà sotto osservazione e in totale riposo per qualche giorno ma la natura del malore non è stata ancora identificata ma alla luce dell’età c’è molta apprensione per il suo stato di salute. Qualche mese fa sembrava in buona salute quando è apparso in pubblico, bocche cucite all’interno della clinica ma è una situazione delicata”. Secondo l’inviato non si tratterebbe di Covid visto che sia lui che la Regina Elisabetta hanno ricevuto la prima dose del vaccino ma, a quanto pare, non hanno ancora fatto il richiamo.

E' stato spiegato che non è prevista la visita del figlio Carlo, questa è la quarta volta in cinque anni che il Principe viene ricoverato in questo ospedale e anche lo scorso anno tornò a casa per tornare il Natale 2019, quello che fa sapere il medico di Corte è che Filippo è entrato in clinica sulle sue gambe, arrivato con una macchina privata ed è una decisione presa da loro con “abbondante cautela”.

L’ammissione all’ospedale privato Edoardo VII di Londra è avvenuta martedì sera, su consiglio del medico del principe, a seguito di un malore, ed è previsto che Filippo resti per alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. Filippo, 99 anni, compirà 100 anni a giugno. Si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2017 e raramente compare in pubblico. Durante l’attuale lockdown per il coronavirus in Inghilterra è rimasto nel castello di Windsor, a ovest di Londra, insieme alla regina. Il malore non è legato al coronavirus. La coppia reale si è vaccinata contro il Covid-19 a inizio gennaio, restando sempre a Windsor. Dal n° 10 di Downing Street sono giunti i «migliori auguri» del premier Boris Johnson.

