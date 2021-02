Regno Unito, il principe Filippo ricoverato in ospedale per un malore

17 febbraio 2021 a

a

a

Il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale martedì sera come "misura precauzionale", dopo aver sofferto un malore. Lo ha riferito Buckingham Palace, secondo quanto riporta la Bbc. Il 99enne duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta, è stato condotto al King Edward VII Hospital di Londra. Il ricovero dovrebbe durare alcuni giorni per consentire al principe un periodo di riposo e di osservazione da parte dei medici.

La decisione del ricovero precauzionale, precisa Buckingham Palace, è stata presa su consiglio del medico del principe. Filippo, duca di Edimburgo, si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2017 e raramente compare in pubblico. Durante l’attuale lockdown per il coronavirus in Inghilterra è rimasto nel castello di Windsor, a ovest di Londra, insieme alla regina.

Il principe Filippo è prossimo ai 100 anni che compirà il prossimo 10 giugno, Ma già nelle scorse settimane erano trapelate delle indiscrezioni secondo le quali il marito di Sua Maestà “non vuole tante storie per il suo centesimo compleanno. Non vuole avere niente a che fare con i festeggiamenti”. D’altra parte fu proprio lui a dire, in un’intervista nel lontano 2000, “non riesco a immaginare niente di peggio che vivere fino a 100 anni, sto già cadendo a pezzi“. Il fisico invece ha retto benissimo.

Nel dicembre del 2019 era stato ricoverato per una polmonite ma poi si era ripreso alla grande, anche se nel corso dell’ultimo anno è stato dato per morto diverse volte: basta scorrere i titoli di marzo 2020 di quasi tutti i tabloid per vedere come ci si domandasse che fine avesse fatto, e l’ipotesi più gettonata era quella di un Filippo già morto con la Regina a mantenere il segreto per non preoccupare ancora di più il suo popolo già provato dalla pandemia. Invece lui è ricomparso, si è fatto vedere in un paio di occasioni pubbliche al fianco di Elisabetta II e ha messo a tacere tutti.

