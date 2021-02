Ebola, altro focolaio in Guinea. L'Oms: "Vedere rinascere il virus è una grande preoccupazione"

15 febbraio 2021 a

Le autorità sanitarie della Guinea hanno segnalato un focolaio di Ebola nella comunità rurale di Gouéké, nella prefettura di N’Zerekore, ha comunicato domenica 14 febbraio l’Organizzazione mondiale della sanità. Le indagini - ha riferito l’Oms - sono scattate dopo il decesso di un’infermiera, il 28 gennaio scorso. Sei persone che hanno partecipato al funerale della donna hanno riferito sintomi compatibili con l’infezione: due sono morte, mentre le altre quattro sono state ricoverate in ospedale.

La Guinea - ricorda l’Agenzia delle Nazioni Unite per la Sanità - è stata uno dei tre Paesi più colpiti dall’epidemia di Ebola che ha interessato l’Africa occidentale dal 2014 al 2016, la più grande da quando il virus è stato scoperto per la prima volta nel 1976. Scoppiata proprio in Guinea, per poi diffondersi in Sierra Leone e Liberia, l’epidemia del 2014-16 ha fatto registrare 28mila casi, con 11mila morti. I campioni dei nuovi casi confermati in Guinea sono stati inviati in Senegal all’Istituto Pasteur, per un sequenziamento completo del genoma virale e l’identificazione del ceppo di Ebola.

"Vedere Ebola rinascere in Guinea, che già sofferto così tanto per la malattia, è una grande preoccupazione - ha dichiarato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Oms per l’Africa - Tuttavia, basandosi sulla competenza e sull’esperienza accumulate durante l’epidemia precedente, i team sanitari del Paese si stanno muovendo per tracciare rapidamente il percorso del virus e frenare ulteriori infezioni. L’Oms sta supportando le autorità nell’attivazione di strutture per i test, il tracciamento dei contatti e il trattamento, così da garantire una risposta globale di massima velocità". L’Agenzia ginevrina sta inoltre supportando la Guinea affinché possa procurarsi il vaccino che si è dimostrato determinante nel controllo di Ebola nella Repubblica democratica del Congo. L’Oms sta infine lavorando con le autorità sanitarie di Liberia e Sierra Leone, per rafforzare la sorveglianza ai confini.

