Ebola, Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia: segnalati i primi morti. L'Oms assicura assistenza

Ebola, la Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia. E già si segnalano i primi morti. Almeno tre persone sono morte in Guinea dopo aver contratto l’ebola, ricomparso nel Paese per la prima volta dal 2016. Lo ha dichiarato in una nota il ministro della Salute, Remy Lamah, secondo cui i pazienti provengono tutti dalla sub-prefettura di Goueke, situata a circa 45 chilometri dalla città di Nzerekorè, nel sud del Paese. Il sito d’informazione "Africa Times" aveva riportato la notizia di quattro morti di ebola in Guinea.

Nel frattempo, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confermato due casi sospetti di ebola nel Paese. "L’Oms è stata informata di due casi sospetti di ebola in Guinea-Conakry. Test di conferma in corso. L’Oms Africa e l’ufficio nazionale dell’Oms supportano la prontezza e gli sforzi di risposta", ha scritto Tedros su Twitter. All’inizio di questa settimana l’Oms ha inviato un team di risposta rapida nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) per assistere le autorità nella lotta contro l’ebola dopo che è stato segnalato un terzo caso nella provincia del Nord Kivu, la stessa area in cui sono stati rilevati i due casi precedenti. Il virus ebola è stato scoperto per la prima volta nella Rdc nel 1976 e da allora nel Paese si sono registrati 11 focolai, il più mortale dei quali nell’est è scoppiato nell’agosto 2018 nel Congo orientale provocando la morte di 2.287 persone, mentre la Guinea è stato l’epicentro dell’epidemia scoppiata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, la più mortale mai registrata nella storia.

L'Oms sta quindi intensificando i preparativi per fronteggiare una nuova possibile epidemia, che se non controllata potrebbe estendersi a tutta l'Africa occidentale. Tra il 2013 e il 2016 più di 11mila persone sono morte a causa dell’epidemia di Ebola, iniziata in Guinea, in Africa occidentale.

