Terremoto 7.1 in Giappone al largo di Fukushima: paura per il rischio tsunami | Video

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Giappone alle ore 14.07 locali (le 15.07 italiane) al largo di Fukushima, sull'isola di Honshu. Il sisma è stato di magnitudo 7.1, come confermato anche dall'Ingv.

La scossa si è verificata ad una profondità di 63 chilometri ed è stata avvertita nitidamente in tutta l'isola e in buona parte dell'arcipelago nipponico. Devastanti anche gli effetti del sisma, come mostrato dal video sottostante.

Secondo l’Agenzia non c’è un allarme tsunami, ma si attende un lieve cambiamento nel livello del mare. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti e non è stato attivato l’allarme tsunami. Nel marzo 2011 la regione di Fukushima fu colpita da un violentissimo terremoto che provocò uno tsunami. La centrale nucleare di Fukushima Daiichi riportò gravissimi danni. Oltre 18.500 persone morirono a seguito del terremoto e dello tsunami. Nei giorni scorsi un altro forte sisma ha interessato la Nuova Zelanda, altro arcipelago situazione lungo una faglia attiva e, proprio come il Giappone, interessato frequentemente da questo genere di fenomeni tellurici. In questi Paesi, tuttavia, la tecnologia delle costruzioni e l'abitudine, la preparazione e la disciplina della popolazione in queste circostanze aiuta a prevenire e ridurre al minimo i possibili danni. Altre scosse superiori al sesto grado della scala Richter sono state registrate, nell'ultima settimana, nelle isole Filippine, in Indonesia e in Nuova Caledonia.

