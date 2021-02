Nuova Zelanda, allerta tsunami dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 7.7: via dalle coste

10 febbraio 2021 a

Un potente terremoto con allerta tsunami. La scossa è stata fortissima, di magnitudo 7.7 e ha colpito il nord della Nuova Zelanda, provocando un’allerta tsunami nella regione. L’agenzia geologica degli Stati Uniti ha riferito che l’epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri a sud-est delle Isole della Lealtà, nella Nuova Caledonia. Non si prevede che causi danni significativi o vittime sulla terraferma.

Il Centro di Allerta Tsunami degli Stati Uniti ha emesso una allerta tsunami per Nuova Zelanda, Fiji, Vanuatu e altre isole del Pacifico. La regione è soggetta a terremoti perché si trova lungo il ’Ring of Fire' del Pacifico, una serie di linee di faglia sismiche intorno all’oceano a forma di ferro di cavallo.

Il sisma di oggi, inizialmente registrato dall'Usgs con una magnitudo 7.5, prima di essere rivisto alla magnitudo di 7.7, si è verificato poco dopo la mezzanotte locale (le 14.20 in Europa) circa 415 chilometri a est di Vao in Nuova Caledonia, a una profondità di 10 chilometri, ha reso noto l'Usgs. "Onde pericolose di tsunami sono possibili entro le prossime tre ore", ha avvertito il NWS Pacific Tsunami Warning Center.

Pericolose, ma quanto? L'invito ad abbandonare le coste è stato subito diramato. Onde fino a un metro sono possibili infatti in alcune coste delle Fiji, della Nuova Zelanda e di Vanuatu. Sono state previste onde più piccole in altre nazioni della regione, tra cui Australia, Isole Cook e Samoa americane. Al momento - secondo quanto rivelano i media - non ci sono state segnalazioni di vittime o danni per il terremoto. Nel cosiddetto «Anello di fuoco» del Pacifico, dove le placche tettoniche si scontrano, si registrano frequenti attività sismiche e vulcaniche. Secondo le previsioni, viene ribadito, nonostante la violenza questo terremoto non dovrebbe fare danni e vittime ma ora va rispettato l'allarme tsunami,

