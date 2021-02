Kasia Lenhardt, la modella ex di Jerome Boateng trovata morta nella casa di Berlino. Ipotesi suicidio

10 febbraio 2021 a

a

a

Giallo per la morte della modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. La 25enne tedesca è stata trovata morta dalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi.

Trovati i resti, ma rimane il giallo sulla morte della modella Federica Farinella

La modella Kasia Lenhardt è stata trovata morta ieri sera, nella sua abitazione nel quartiere berlinese di Charlottenburg. Nata in Polonia, la Lenhardt è diventata famosa nel 2012 per la sua partecipazione alla sfilata di Heidi Klum "Germany’s Next Top Model". La polizia di Berlino, ha fatto sapere che, nell’appartamento, non è stato trovato alcun segno di infrazione, ipotizzando dunque il suicidio. Kasia Lenhardt era nota ai rotocalchi anche per la relazione con Boateng, terminata lo scorso 2 febbraio.

Kasia Lenhardt ha posato come modella dall'età di sette anni, poi una bella carriera anche se la moda non era il suo unico interesse: dal 2018 Kasia studiava economia aziendale.

E' morta a 36 anni l'attrice e modella coreana Oh In Hye: polizia al lavoro

Il calciatore aveva scritto su Instagram il giorno che si erano lasciati: "Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D'ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l'unica giusta. "Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch'io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell'interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng".

Jerome è il fratello minore di Kevin Prince Boateng. Calciatore della nazionale tedesca, Boateng era in campo sia a Varsavia, nelle semifinali di Euro 2012 contro l'Italia, sia nei quarti della rassegna continentale di quattro anni dopo, sempre contro gli azzurri. Ora torna alla ribalta della cronaca seppur in maniera indiretta per un fatto di cronaca che riguarda la sua ex.

Stella Tennant, la verità sulla morte della top model nella sua casa in Scozia. Tragiche rivelazioni dopo due settimane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.