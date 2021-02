Regina Elisabetta, nuovo royal baby: un maschietto per la principessa Eugenie. La foto che conquista i social

10 febbraio 2021 a

Un maschietto e la famiglia reale si amplia. Fiocco azzurro per la principessa Eugenie con tanto di comunicazione di Buckingham Palace. Il nome del bimbo è al momento top secret e il royal baby è all'undicesimo posto della linea di successione.

La corte fa sapere che al momento del parto il bambino pesava circa 3,7 chili. Eugenie, che è sobriamente social, su Instagram ha postato uno scatto con la mano del principino (è il suo primo figlio). Uno scatto da oltre 100 mila like in pochissimi istanti.

Eugenie è la nipote della Regine Elisabetta, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson ed è sposata con Jack Brooksbank dal 2018.



Il parto è avvenuto in un'ala riservata del Portland Hospital di Londra, lo stesso in cui nel 2019 è nato il piccolo Archie, il primogenito dei duchi di Sussex Harry e Meghan. Il palazzo informa anche che il nonno Andrea - escluso dai ruoli pubblici della famiglia reale e finito in disgrazia dopo essere stato sfiorato dallo scandalo Epstein - è stato informato in tempo reale, al pari della nonna Sarah e della sorella maggiore di Eugenie, Beatrice, neo sposa dell'immobiliarista e aristocratico italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi.

Un evento importantissimo per la famiglia reale che comunque vive in maniera condizionata ogni suo momento anche di vita privata al pari dei sudditi per via dell'emergenza Covid che sta travolgendo il Paese. Siamo ormai al terzo lockdown nazionale, che ha prolungato l'isolamento del castello di Windsor, della regina e del principe Filippo. Entrambi sono stati vaccinati nelle scorse settimane (il principe si appresta fra l'altro a festeggiare i 100 anni).

Gli incontri familiari e gli assembramenti sono infatti vietati in Gran Bretagna e lo stesso battesimo del piccolo che si terrà con rito anglicano è stato rinviato a una data da definire.

