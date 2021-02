Morte Kobe Bryant, la perizia: "Errore del pilota. Ha violato le norme sulla visibilità e perso l'orientamento"

09 febbraio 2021 a

Un errore del pilota alla base dello schianto in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la tredicenne figlia Gianna oltre ad altre sette persone. Così si è conclusa la perizia del National Transportation Safety Board sull’incidente in elicottero del 26 gennaio 2020. Il pilota Ara Zobayan avrebbe violato le norme sulla visibilità in volo, addentrandosi fra le nuvole e finendo col perdere l’orientamento, con conseguente schianto del Sikorsky S-76 sulle colline di Los Angeles

Il verdetto sulle cause dell’incidente avvenuto il 26 gennaio scorso arriva sulla scia delle accuse della vedova dell’ex stella Nba. Vanessa Bryant insieme ai parenti delle altre vittime, hanno accusato la società proprietaria dell’elicottero, sul quale non era installata la scatola nera (pare non necessaria). Il fratello del pilota, morto nello schianto, non ha incolpato Bryant ma ha dichiarato che fosse a conoscenza dei rischi nel volare in quelle condizioni.

Nel corso di una prima indagine, l’agenzia federale indipendente che indaga sugli incidenti aerei aveva rivelato che sull’elicottero Sikorsky S-76 di Bryant non c’era anche un dispositivo che segnala quando un velivolo è in pericolo di schianto. Tuttavia, l’investigatore incaricato dell’NTSB, Bill English, ha detto martedì che il sistema, noto come TAWS, probabilmente non sarebbe stato utile nello scenario in cui l’elicottero di Bryant si è schiantato. Il terreno collinare, combinato con il disorientamento spaziale del pilota tra le nuvole, sarebbe stato "un fattore di confusione", ha detto English. "Il pilota non sapeva da che parte stava", ha aggiunto l’esperto. Secondo gli investigatori federali Zobayan, pilota esperto che spesso ha volato con Bryant, potrebbe aver "percepito male" gli angoli in cui stava scendendo e virando, cosa che può verificarsi quando si è disorientati in condizioni di scarsa visibilità. Inoltre gli investigatori hanno anche accusato Zobayan di aver virato a sinistra invece di salire dritto mentre cercava di uscire dal maltempo. Infine un controllore di volo aveva proibito al pilota di proseguire il volo mentre procedeva nella nebbia. Secondo gli investigatori, il controllore avrebbe interrotto il collegamento perché il radar non poteva essere mantenuto all’altitudine in cui stava volando l’elicottero.

