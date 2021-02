Obama ospite da Fabio Fazio: "Michelle ha voluto cambiare l'arredamento della Casa Bianca" | Video

07 febbraio 2021 a

"Michelle ha voluto cambiare l’arredamento delle camere delle bambine perché non voleva che avessero la sensazione di dormire in un museo e potessero mettere i poster delle loro popstar, degli attori preferiti”. L'ex presidente degli stati uniti Barack Obama ha raccontato a Fabio Fazio uno dei particolati più curiosi del suo arrivo alla Casa Bianca. In collegamento con "Che tempo che fa" durante la puntata in onda il 7 febbraio su Rai 3 ha presentato il suo libro "La terra promessa".

"La cosa interessante della presidenza degli Stati Uniti d’America, rispetto ad alcuni Paesi Europei, è che devi proprio traslocare dentro questo ambiente davvero strano,che come lo descrivo io nel mio libro, è davvero come un albergo a cinque stelle”, ha detto Obama aggiungendo: "D’altro canto il senso di isolamento, di prigionia, è una cosa alla quale non mi sono mai abituato. Avevo dei sogni ricorrenti addirittura, però naturalmente è stato un piccolo sacrificio rispetto a quello che è stato ciò che abbiamo fatto. “Quando le mie figlie son cresciute, invece che invitare i loro amici alla casa bianca, volevano andare loro a casa dei loro amici perché almeno avevano la sensazione di stare in una casa normale”.

Obama ha salutato i telespettatori con un "Ciao" poi ha parlato ai giovani: "Ai giovani voglio dimostrare che si può fare politica mantenendo la propria integrità. Però alla fine bisogna trovarsi sempre di fronte alle difficoltà e gestirle. La politica è imperfetta come tutte le cose che fanno gli esseri umani. Si può farla però senza creare divisioni, spero possa essere una guida per i giovani che intendono fare questa carriera". Poi ha parlato dell'influenza dei social media: "Dobbiamo da una parte gestire meglio i nostri social media, dall’altra educare i nostri bimbi a distinguere la verità dalle cose false in un modo molto più efficace.”

