Covid, negli Usa riscontrati 618 di varianti in 33 Stati

Sono 618 i casi di varianti del coronavirus riscontrati negli Stati Uniti. Sono stati scoperti in 33 Stati e per la stragrande maggioranza, il 99% (611 casi), riguardano la variante inglese del Covid-19. Lo ha reso noto l'Agenzia americana per la prevenzione delle malattie (Cdc), secondo quanto riporta la Cnn. Lo Stato maggiormente colpito e la Florida con 187 casi, seguito dalla California con 145. Sono 5 i casi di variante sudafricana scoperti, due in Carolina del Sud e tre in Maryland oltre ai due casi di variante brasiliana che sono stati riscontrati invece in Mennesota. Negli Stati Uniti sono state distribuite finora almeno 57.489.675 dosi di vaccini ed almeno 35.203.710 dosi sono state somministrate. Insomma la situazione delle varianti del virus è monitorata anche negli Stati Uniti per il timore che una forte diffusione possa vanificare la campagne vaccinali.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri, 4 febbraio, 119.931 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 4.941 decessi legati alla malattia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, riporta la Cnn. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 26.676.957 e quello dei morti a quota 455.738.

Il bilancio delle vittime da coronavirus negli Stati Uniti potrebbe arrivare a quota 631mila entro il primo giugno: è quanto prevede l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington. Il livello di 631mila vittime è ritenuto il più probabile, ma molto dipenderà dall'andamento della campagna vaccinale e dalla diffusione delle varie varianti del coronavirus nel Paese: nello scenario peggiore i ricercatori dell'Ihme prevedono un totale di 703mila morti all'inizio di giugno. Secondo l'Ihme il numero di decessi giornalieri negli Usa ha già passato il picco e sta scendendo: ed entro l'1 giugno l'istituto stima che grazie al programma di vaccinazioni in corso si saranno salvate 123mila vite umane.

