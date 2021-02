Vaccino, si allungano i tempi di attesa per il russo Sputnik V e l'italiano Reithera 

04 febbraio 2021 a

a

a

Le varianti di Covid nel mondo sono circa 4mila. Tutte le case farmaceutiche impegnate nella produzione dei vaccini, a partire da Pfizer e AstraZeneca, stanno cercando di migliorare i farmaci in maniera tale che possano garantire immunità anche contro le nuove versioni del Covid 19. A riferirlo è stato Nadhim Zahawi, sottosegretario del governo britannico e responsabile della campagna di vaccinazione. Ha inoltre precisato che è "molto improbabile" che gli attuali vaccini non siano efficaci con le varianti del virus che sono state scoperte sino ad ora.

Ippolito (Spallanzani): "Vietare voli e ristoranti a chi non è vaccinato contro il coronavirus"

Vaccino italiano - Per il farmaco italiano Reithera è previsto intanto un tempo di sviluppo più lento di quanto era stato prospettato inizialmente. E' stato Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa a spiegarlo su Radio24: "Siamo ancora alla programmazione dello studio di fase due che andrà attuato - ha detto - Penso che almeno 4-6 mesi, in funzione anche dei risultati, siano necessari per questa fase che di solito prende almeno un semestre".

Variante inglese, l'allarme di Ricciardi: "Attenti, serve azione preventiva"

Sputnik V - Magrini ha inoltre spiegato che anche per il vaccino russo Sputnik V occorrerà ancora qualche mese. "Sono cominciati i contatti con l'Ema, penso che almeno un paio di mesi potrebbero essere necessari per fare le opportune verifiche e capire le modalità". Il direttore generale di Aifa ha spiegato che trova "le forme di fibrillazione comprensibili per il momento, però bisogna non esprimere solo fantasie o dei desiderata poco con i piedi per terra". E' stata la sua risposta quando gli è stato chiesto se si potrebbe procedere anche senza il via libera da parte dell'Ema. E ha aggiunto che "se da un lato lo studio di Lancet è più che incoraggiante, mostra dei dati decisamente importanti, allo stesso tempo il farmaco deve essere controllato secondo gli standard europei, la Russia non è in Europa, va approvato a livello centrale o comunque controllato il più possibile". Occorre quindi attendere ancora, almeno fino ai mesi primaverili

Due vaccini diversi contro il Covid. Sperimentazione nel Regno Unito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.