Russia, l'oppositore Navalny condannato a 3 anni e mezzo di carcere: dura reazione Usa

Aleksei Navalny è stato condannato a scontare in una colonia penale il periodo di carcere che gli era stato imposto nel caso "Yves Rocher", vale a dire 3 anni e mezzo di carcere per aver violato sistematicamente i termini della libertà condizionale. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale distrettuale Simonovsky di Mosca. Dato che Navalny, nel quadro del caso Yves Rocher del 2014, aveva già trascorso circa dieci mesi agli arresti domiciliari, il periodo che trascorrerà in carcere è di due anni e otto mesi.

Il gruppo che fa capo ad Aleksei Navalny ha chiesto a tutti i sostenitori dell’oppositore di radunarsi "immediatamente" sulla Piazza del Maneggio, accanto al Cremlino, in reazione alla sua condanna pronunciata da una giudice al termine di un processo lampo durato un giorno in cui si è deciso di commutare la pena sospesa di 3 anni e mezzo di carcere, secondo una condanna del 2014, in un periodo di carcere reale.

"Gli Stati Uniti si coordineranno strettamente con i loro alleati e partner per rendere la Russia responsabile per non aver rispettato i diritti dei suoi cittadini", ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken esprimendo la "profonda preoccupazione" per la condanna di Aleksei Navalny. Washington sollecita di nuovo "il suo rilascio immediato e senza condizioni, così come quello di tutti coloro che sono stati fermati senza ragione per esercitare i loro diritti". Il dipartimento di Stato cita la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo che aveva giudicato la condanna di Navalny del 2014 (a cui si riferisce questa nuova sentenza, ndr) come "motivata politicamente" e "illecita e arbitraria".

La Gran Bretagna, primo Paese a reagire alla nuova condanna contro Aleksei Navalny, chiede da parte sua "il rilascio immediato e senza condizioni"dell’oppositore e di tutte le persone che hanno protestato in modo pacifico e dei giornalisti arrestati nelle ultime due settimane.

